حوار بريء مع المسعف.. لحظة إنقاذ طفلة سقطت في بئر وعرة (فيديو)

سارع فريق من طواقم الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) بتلبية النداء لإنقاذ طفلة سقطت داخل بئر عميقة بمدينة الباب السورية شمالي حلب.

وتواصل طواقم الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في مناطق المعارضة، إنقاذ أرواح الأبرياء، وآخرها إنقاذ الطفلة بسمة (4 سنوات) التي سقطت في بئر مياه.

وقال عسّاف وهو أحد المسعفين الذين أنقذوا الطفلة، إنهم سارعوا بالتوجه إلى المنطقة فور تلقيهم نداء استغاثة من المدنيين.

"يالله ياعمو جيتك جيتك"

لحظات تحبس الأنفاس مليئة بالإنسانية والرحمة والأمل أثناء إنقاذ الخوذ البيضاء اليوم الأربعاء 10 شباط، طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، بعد أن سقطت في بئرٍ جاف على أطراف مدينة الباب شرقي #حلب، وتم نقلها إلى مشفى المدينة للتأكد من سلامتها.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/FJsw8e1FTE — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 10, 2021

وأوضح أنّ فوهة البئر كانت ضيقة ولا تسمح لشخص بالنزول إلى الطفلة، ولكنهم علموا من أهالي المنطقة بوجود بئر آخر قريب يتصل بالبئر الذي سقطت فيه الطفلة بسمة.

وسجل عسّاف بواسطة الكاميرا اللحظات العصيبة التي تم فيها إنقاذ الطفلة عبر قناة تحت الأرض تصل البئرين ببعضهما.

وتظهر لقطات الفيديو، بكاء الطفلة عند وصول المٌسعف إليها، وفي الحوار الذي جرى بين عسّاف وبسمة تحت الأرض تقول بسمة “ضاعت لعبتي” ليرد عليها “رح جبلك أحسن منها”.

وأعرب والد الطفلة حسن جمعة عن امتنانه الكبير للخوذ البيضاء، لإنقاذ طفلته وللأعمال الإنسانية التي يقومون بها عمومًا.

الخوذ البيضاء

وتأسس الدفاع المدني السوري عام 2012 في مناطق المعارضة بسوريا، ويضم أكثر من 3 آلاف موظف، وساهم في إنقاذ حياة عشرات آلاف المدنيين من هجمات النظام السوري.

وتقوم فرق الخوذ البيضاء بعمليات البحث والإنقاذ والإسعافات الأولية للمدنيين في مناطق مختلفة من البلاد، وتقديم الخدمات العامة.

ويقو الخبراء في الفريق، بتوعية السكان بخطر الألغام والعبوات الناسفة، والمتفجرات اليدوية والقنابل غير المنفجرة، إضافة إلى التوعية من فيروس كورونا.