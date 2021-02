“نفثت دخانا وابتلعت ثعبانا”.. سمكة تشعل الجدل على منصات التواصل (فيديو)

حقّق مقطع فيديو يظهر سمكة تحاول التهام ثعبان بحر أكبر من حجمها بعشر مرات وهي تنفث أبخرة دخان، رواجًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال وقت وجيز.

وفي مقطع الفيديو ظهرت سمكة وهي تستخدم الدخان لإخراج فريستها -ثعبان البحر- من مخبئه في حين بدا وكأنه جذع شجرة مجوف أو كهف في أرض موحلة بالقرب من المياه.

ونفثت السمكة الدخان عدة مرات في الحفرة، كما يبيّن الفيديو ذلك، وبعدها خرج ثعبان البحر من المخبأ الذي كان يختفي داخله، حسبما ذكرت شبكة تلفزيون (إن دي تي في) الهندية.

وجرت الأحداث بعد ذلك كما جاء في الفيديو، إذ انتظرت السمكة على الحافة، وفي كل مرة يحاول الثعبان فيها الخروج تبادر السمكة بمهاجمته.

وفي النهاية، أمسكت السمكة بالثعبان وبدأت في ابتلاعه بالكامل رغم طوله الذي يفوقها بنحو عشرة أضعاف، في مشهد أثار استغراب ودهشة رواد منصات التواصل.

Yesterday I had posted a part of this video. Here is what happened thereafter…

It was the case of a big fish hunting eel. In the end fish couldn't eat it completely as the eel was long enough & managed to came out through the big mouth. Amazing moments of nature.

