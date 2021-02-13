“نفثت دخانا وابتلعت ثعبانا”.. سمكة تشعل الجدل على منصات التواصل (فيديو)

حقّق مقطع فيديو يظهر سمكة تحاول التهام ثعبان بحر أكبر من حجمها بعشر مرات وهي تنفث أبخرة دخان، رواجًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال وقت وجيز.

وفي مقطع الفيديو ظهرت سمكة وهي تستخدم الدخان لإخراج فريستها -ثعبان البحر- من مخبئه في حين بدا وكأنه جذع شجرة مجوف أو كهف في أرض موحلة بالقرب من المياه.

ونفثت السمكة الدخان عدة مرات في الحفرة، كما يبيّن الفيديو ذلك، وبعدها خرج ثعبان البحر من المخبأ الذي كان يختفي داخله، حسبما ذكرت شبكة تلفزيون (إن دي تي في) الهندية.

If you haven’t seen this pic.twitter.com/pNoSKBbHtv — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) February 10, 2021

وجرت الأحداث بعد ذلك كما جاء في الفيديو، إذ انتظرت السمكة على الحافة، وفي كل مرة يحاول الثعبان فيها الخروج تبادر السمكة بمهاجمته.

وفي النهاية، أمسكت السمكة بالثعبان وبدأت في ابتلاعه بالكامل رغم طوله الذي يفوقها بنحو عشرة أضعاف، في مشهد أثار استغراب ودهشة رواد منصات التواصل.

Yesterday I had posted a part of this video. Here is what happened thereafter… It was the case of a big fish hunting eel. In the end fish couldn't eat it completely as the eel was long enough & managed to came out through the big mouth. Amazing moments of nature. WA fwd. pic.twitter.com/HzjapFiqKK — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) February 11, 2021

ونُشر المقطع قبل يومين بواسطة موظف في خدمة الغابات الهندية، لكنه لم يقدم أي سياق للقصة وكتب “إذا لم تكن قد رأيت هذا”.

ثم عاد ونشر لقطات جديدة مصحوبة بتعليق “بالأمس نشرت جزءًا من هذا الفيديو، لقد كانت حالة سمكة كبيرة تصطاد ثعبان البحر، في النهاية لم تستطع السمكة أكله تمامًا لأن ثعبان السمك كان طويلًا وتمكن من الخروج من الفم الكبير”.

ما حقيقة الأمر؟

وفنّدت وسائل إعلام وناشطون، الفيديو المذكور وقالوا إن به الكثير من المغالطات، وأوضحوا أن الفيديو نفسه نُشر عام 2019 لكن من دون خروج أدخنة من فم السمكة.

وقالوا إن الأسماك التي ظهرت في مقاطع الفيديو كانت ثعبان البحر (الذي بدا كفريسة) ونوع من أسماك الرئة، وهو سمك مفترس.

ووصف العديد من الأشخاص فيديو السمكة الذي انتشر خلال الأيام الماضية ولاسيما مقطع نفْث الدخان، بأنه “مزيف”.

وأوضحوا أن ذلك الأمر يبدو غريبًا ومن غير الواقعي معرفة ما إذا كانت السمكة قادرة على فعل شيء كهذا.

وذكرت تقارير إخبارية ووسائل إعلام من بينها (نيوز 18)، أن الفيديو الذي انتشر على تويتر ويُظهر سمكة تبتلع ثعبانًا، غير مقنع للمشاهدين وقالوا إنه يبدو غير حقيقي.

وقال ناشطون إن تحركات السمكة بدت غير طبيعية ومن المحتمل أن شخصًا كان يتحكم فيها بشكل ما.

ونشر أحد المعلقين أيضًا رابطًا لمقطع فيديو يوتيوب الأصلي، والذي تمت مشاهدته أكثر من 27 مليون مرة على منصة بث الفيديو.

They are not attacking each other. None died here. Carp Fish uses the Eel to take some things out of it. You can also watch this video. They both benefit from this awkward action https://t.co/XbF6giuApK — Thabo (@Ngoasheng247) October 28, 2019

the fact that there is any debate over the realism of this video makes me itch for the afterlife https://t.co/zffFwQ1PLK — shark (@TrueSharkLover) February 11, 2021