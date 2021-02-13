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مستشار ملك البحرين يهاجم قطر.. ومغردون: تلعب في الوقت الضائع (فيديو)

13/2/2021-|آخر تحديث: 13/2/202112:08 PM (مكة المكرمة)

ردّ ناشطون على سلسلة تغريدات لمستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية خالد بن أحمد آل خليفة هاجم فيها دولة قطر، وقالوا “تلعب في الوقت الضائع، المصالحة تمت”.

واستغرب رواد منصات التواصل، هجوم مستشار ملك البحرين على قطر واتهامها بعرقلة عمل مجلس التعاون الخليجي، وفنّدوا ما سرده خلال تغريداته على تويتر.

وقال المستشار البحريني في إحدى تغريداته “مثل ما حقق مجلس التعاون الكثير من الخطوات الهامة لصالح العمل الخليجي المشترك، إلا أنه واجه العديد من التحديات والمعوقات التي هددته وأضرت بالعلاقات الأخوية التاريخية بين دوله”.

واختتم تغريداته بالقول “هذه التحديات جميعها جاءت من قطر… فإن أرادت قطر المحافظة على مسيرة المجلس وتطويرها، فعليها الالتزام بالمعاهدات التي وقت عليها مع أشقائها والكف عن تكرار مخالفتها، قبل أن تطالب باتفاقات جديدة ليس لها داع إلا الغاء ما سبق وإضعاف مسيرة المجلس”.

 

مغردون يردون

وردّ مغردون على حديث المستشار البحريني، وقال المغرد أحمد القوبري “محاولة فاشلة لإعادة الأزمة الى المربع الأول لكن الأسطوانة مشروخة والكروت محروقة والمصالحة القطرية السعودية تمت بنجاح رغم أنف الكارهين وحقد الحاقدين.

وكتب الصحفي فهد العمادي “تزييف واضح للوقائع وتحريف للحقائق وكذب متواصل، وماذا عن مؤامرتكم الانقلابية في ٩٦ بل أين حصار قطر الجائر من سردك هذا الحصار الذي قصم منظومة التعاون وكشفكم على حقيقتكم!

وlكتب حسن المهندي “استمرار هذه النوعية من الهجمات الإعلامية لن تؤدي إلى شيء إذا كنت تعتقد أنها سوف توثر في موقف قطر حصاركم الفاشل وكذبكم المستمر لأكثر من ثلاث سنوات جاء بدون نتيجة ولم تحققوا منه أي شيء”.

المصالحة الخليجية

كانت القمة الخليجية الـ41، التي انعقدت في يناير الماضي  في مدينة العلا السعودية قد جاءت بعد إعلان دولة الكويت أن السعودية فتحت الأجواء والحدود البرية والبحرية مع قطر.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الوفود المشاركة في القمة، وتميّز الاستقبال بعناق حار بين ولي العهد السعودي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي هبطت طائرته في الأراضي السعودية لأول مرة منذ بدء الحصار منذ أكثر من 3.5 سنوات.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها بقطر وفرضت عليها حصارا بحريا وبريا وجويا منذ منتصف عام 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب، ونفت قطر ذلك قائلة إن الحصار يهدف لتقويض سيادتها.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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