مستشار ملك البحرين يهاجم قطر.. ومغردون: تلعب في الوقت الضائع (فيديو)

ردّ ناشطون على سلسلة تغريدات لمستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية خالد بن أحمد آل خليفة هاجم فيها دولة قطر، وقالوا “تلعب في الوقت الضائع، المصالحة تمت”.

واستغرب رواد منصات التواصل، هجوم مستشار ملك البحرين على قطر واتهامها بعرقلة عمل مجلس التعاون الخليجي، وفنّدوا ما سرده خلال تغريداته على تويتر.

وقال المستشار البحريني في إحدى تغريداته “مثل ما حقق مجلس التعاون الكثير من الخطوات الهامة لصالح العمل الخليجي المشترك، إلا أنه واجه العديد من التحديات والمعوقات التي هددته وأضرت بالعلاقات الأخوية التاريخية بين دوله”.

) ففي عام 1986 واجه المجلس تحديا كبيرا إثر الهجوم القطري على فشت الديبل البحريني ، في مخالفة صارخة لإتفاق عسكري خليجي مشترك، بما استدعى تحرك سعودي سريع لإحتواء الموقف و تهدئته بسحب القوات القطرية المعتدية من فشت الديبل — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) February 12, 2021

واختتم تغريداته بالقول “هذه التحديات جميعها جاءت من قطر… فإن أرادت قطر المحافظة على مسيرة المجلس وتطويرها، فعليها الالتزام بالمعاهدات التي وقت عليها مع أشقائها والكف عن تكرار مخالفتها، قبل أن تطالب باتفاقات جديدة ليس لها داع إلا الغاء ما سبق وإضعاف مسيرة المجلس”.

8.) هذه التحديات جميعها جاءت من قطر ، نعم جميعها من قطر ، فإن ارادت قطر المحافظة على مسيرة المجلس و تطويرها ، فعليها الالتزام بالمعاهدات التي وقت عليها مع أشقائها و الكف عن تكرار مخالفتها ، قبل ان تطالب بإتفاقات جديدة ليس لها داع الا الغاء ما سبق و اضعاف مسيرة المجلس و تطويرها — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) February 12, 2021

مغردون يردون

وردّ مغردون على حديث المستشار البحريني، وقال المغرد أحمد القوبري “محاولة فاشلة لإعادة الأزمة الى المربع الأول لكن الأسطوانة مشروخة والكروت محروقة والمصالحة القطرية السعودية تمت بنجاح رغم أنف الكارهين وحقد الحاقدين.

وكتب الصحفي فهد العمادي “تزييف واضح للوقائع وتحريف للحقائق وكذب متواصل، وماذا عن مؤامرتكم الانقلابية في ٩٦ بل أين حصار قطر الجائر من سردك هذا الحصار الذي قصم منظومة التعاون وكشفكم على حقيقتكم!

تزييف واضح للوقائع وتحريف للحقائق وكذب متواصل من شخص بلا مبادئ ونظام فاسد وقمعي .. وماذا عن مؤامرتكم الانقلابية في ٩٦ بل اين #حصار_قطر الجائر من سردك هذا الحصار الذي قصم منظومة التعاون وكشفكم على حقيقتكم ! https://t.co/90QMmGKC5l — فهد العمادي (@fahedalemadi) February 12, 2021

وlكتب حسن المهندي “استمرار هذه النوعية من الهجمات الإعلامية لن تؤدي إلى شيء إذا كنت تعتقد أنها سوف توثر في موقف قطر حصاركم الفاشل وكذبكم المستمر لأكثر من ثلاث سنوات جاء بدون نتيجة ولم تحققوا منه أي شيء”.

المصالحة الخليجية

كانت القمة الخليجية الـ41، التي انعقدت في يناير الماضي في مدينة العلا السعودية قد جاءت بعد إعلان دولة الكويت أن السعودية فتحت الأجواء والحدود البرية والبحرية مع قطر.

استمرار هذه النوعية من الهجمات الاعلامية لن تودي الى شي اذا كنت تعتقد انها سوف توثر في موقف قطر حصاركم الفاشل و كذبكم المستمر لاكثر من ثلاث سنوات جاء بدون نتيجة و لم تحققوا منه اي شئ يا …. https://t.co/Fbyr7uuCZ6 — Hassan Al-muhannadi (@Hassan_101H) February 12, 2021

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الوفود المشاركة في القمة، وتميّز الاستقبال بعناق حار بين ولي العهد السعودي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي هبطت طائرته في الأراضي السعودية لأول مرة منذ بدء الحصار منذ أكثر من 3.5 سنوات.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها بقطر وفرضت عليها حصارا بحريا وبريا وجويا منذ منتصف عام 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب، ونفت قطر ذلك قائلة إن الحصار يهدف لتقويض سيادتها.