تسبب في قطع الكهرباء.. لحظة وقوع زلزال بقوة 7 درجات في اليابان (فيديو)

تخوض السلطات في إندونيسيا سباقا مع الزمن الأحد في جزيرة سولاويسي الإندونيسية في محاولة للعثور على ناجين محتملين من الزلزال الذي أودى بحياة 73 شخصا حسب حصيلة جديدة، ودمر منازل آلاف الأشخاص.
ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة المنطقة المقابلة لساحل مقاطعة فوكوشيما شرقي اليابان ما أسفر عن إصابة العشرات وانقطاع التيار الكهربائي عن نحو 900 ألف منزل في المقاطعة والمقاطعات المجاورة.
ولم تصدر السلطات تحذيرا من حدوث أمواج عاتية (تسونامي) عقب الزلزال الذي وقع تحت مياه المحيط الهادئ.
وذكرت وكالة الأرصاد اليابانية أن هزات ارتدادية وقعت بعد الزلزال وبلغت قوة إحداها 4.7 درجات.
The earthquake in Japan is upgraded from 7.1 to 7.3. Magnitude.
Nationwide 950,000 homes were without power due to power plants going offline.
No abnormalities have been found at the Fukushima 1 & 2 nuclear plants.
祈り 🙏🏻#earthquake #fukushima #Japanpic.twitter.com/heqZ6KSKFu
— ∼Marietta (@MariettaDaviz) February 13, 2021
وأظهرت مقاطع تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة وقوع الزلزال.
Massive 7.1 magnitude #earthquake in #Japan.
Nationwide 950,000 homes were without power due to power plants going offline.
🙏🏻Stay Safe Japan 🇯🇵#Fukushima #JapanEarthquake@GretaThunberg@vanessa_vash @LicypriyaK @KaoHua3 @rwclimate @ChristineCooman @ExtinctionR @yusufbaluch pic.twitter.com/gZgJWVIswu
— AaravSeth (@AaravSeth_) February 13, 2021
وقالت وسائل إعلام إن منازل ومكاتب في العاصمة طوكيو، التي تقع على بعد مئات الكيلومترات، اهتزت نتيجة للزلزال.
#VIDEO: A strong #earthquake occurred in #Fukushima, #Japan 🇯🇵 pic.twitter.com/X4mRVaxZxk
— Anuradha Tripathi (@anuradha_tri) February 13, 2021
ووقع الزلزال قبل أسابيع فقط من الذكرى العاشرة على زلزال 11 من مارس/ آذار 2011 الذي دمر شمال اليابان وتسبب في تسونامي ضخم وأسفر عن مقتل وفقد نحو 18 ألف شخص وتسبب في كارثة نووية تعد الأسوأ في ربع قرن.
وقالت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية التي تملك محطتي الطاقة “فوكوشيما داييتشي”، التي تأثرت عام 2011، و”دايني والمحطة النووية “كاشيوازاكي-كاريوا” إن المحطات الثلاث لم يحدث بها خلل. وأضافت أنه لا يوجد تغيير في مستويات الإشعاع حول محطاتها.
Magnitude 7.1 quake hits #Fukushima prefectures in northeastern #Japan pic.twitter.com/q9CVaE2lkp
— INFO-LIVE (@infolivecom) February 13, 2021
وتقع اليابان ضمن ما يعرف بـ”حزام النار” بالمحيط الهادئ، وهو منطقة تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا يمتد من جنوب شرق آسيا ويشمل حوض المحيط الهادئ.
وهز زلزال بلغت قوته 6.6 درجات جزيرة هوكايدو اليابانية في سبتمبر/ أيلول 2018، ما تسبب في مقتل أكثر من 40 شخصا.