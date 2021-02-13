تسبب في قطع الكهرباء.. لحظة وقوع زلزال بقوة 7 درجات في اليابان (فيديو)

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة المنطقة المقابلة لساحل مقاطعة فوكوشيما شرقي اليابان ما أسفر عن إصابة العشرات وانقطاع التيار الكهربائي عن نحو 900 ألف منزل في المقاطعة والمقاطعات المجاورة.

ولم تصدر السلطات تحذيرا من حدوث أمواج عاتية (تسونامي) عقب الزلزال الذي وقع تحت مياه المحيط الهادئ.

وذكرت وكالة الأرصاد اليابانية أن هزات ارتدادية وقعت بعد الزلزال وبلغت قوة إحداها 4.7 درجات.

The earthquake in Japan is upgraded from 7.1 to 7.3. Magnitude.

Nationwide 950,000 homes were without power due to power plants going offline.

No abnormalities have been found at the Fukushima 1 & 2 nuclear plants.

祈り 🙏🏻#earthquake #fukushima #Japanpic.twitter.com/heqZ6KSKFu — ∼Marietta (@MariettaDaviz) February 13, 2021

وأظهرت مقاطع تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة وقوع الزلزال.

وقالت وسائل إعلام إن منازل ومكاتب في العاصمة طوكيو، التي تقع على بعد مئات الكيلومترات، اهتزت نتيجة للزلزال.

ووقع الزلزال قبل أسابيع فقط من الذكرى العاشرة على زلزال 11 من مارس/ آذار 2011 الذي دمر شمال اليابان وتسبب في تسونامي ضخم وأسفر عن مقتل وفقد نحو 18 ألف شخص وتسبب في كارثة نووية تعد الأسوأ في ربع قرن.

وقالت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية التي تملك محطتي الطاقة “فوكوشيما داييتشي”، التي تأثرت عام 2011، و”دايني والمحطة النووية “كاشيوازاكي-كاريوا” إن المحطات الثلاث لم يحدث بها خلل. وأضافت أنه لا يوجد تغيير في مستويات الإشعاع حول محطاتها.

وتقع اليابان ضمن ما يعرف بـ”حزام النار” بالمحيط الهادئ، وهو منطقة تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا يمتد من جنوب شرق آسيا ويشمل حوض المحيط الهادئ.

وهز زلزال بلغت قوته 6.6 درجات جزيرة هوكايدو اليابانية في سبتمبر/ أيلول 2018، ما تسبب في مقتل أكثر من 40 شخصا.