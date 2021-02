تسبب في قطع الكهرباء.. لحظة وقوع زلزال بقوة 7 درجات في اليابان (فيديو)

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة المنطقة المقابلة لساحل مقاطعة فوكوشيما شرقي اليابان ما أسفر عن إصابة العشرات وانقطاع التيار الكهربائي عن نحو 900 ألف منزل في المقاطعة والمقاطعات المجاورة.

ولم تصدر السلطات تحذيرا من حدوث أمواج عاتية (تسونامي) عقب الزلزال الذي وقع تحت مياه المحيط الهادئ.

وذكرت وكالة الأرصاد اليابانية أن هزات ارتدادية وقعت بعد الزلزال وبلغت قوة إحداها 4.7 درجات.

The earthquake in Japan is upgraded from 7.1 to 7.3. Magnitude.

Nationwide 950,000 homes were without power due to power plants going offline.

No abnormalities have been found at the Fukushima 1 & 2 nuclear plants.

祈り 🙏🏻#earthquake #fukushima #Japanpic.twitter.com/heqZ6KSKFu

