بأقل من 8 دقائق.. ليستر يهزم ليفربول بثلاثية (فيديو)

تلقى ليفربول الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي بعد أن خسر 1-3 أمام مضيفه ليستر سيتي في المرحلة 24 من المسابقة.

افتتح المصري محمد صلاح التسجيل لحامل اللقب بعد تمريرة رائعة بكعب القدم من البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 68، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 17 هدفا يتصدر بها قائمة هدافي الدوري.

وبعد أن ألغى حكم الفيديو المساعد احتساب ركلة جزاء لأصحاب الأرض، نفذ جيمس ماديسون ركلة حرة في الدقيقة 78 دخلت مرمى الحارس أليسون، الذي ارتكب خطأين فادحين في الخسارة أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية.

وتقدم الحارس البرازيلي عن مرماه لمقابلة كرة عالية لكنه اصطدم بزميله كاباك لتصل الكرة إلى فاردي أمام المرمى الخالي ويسجل بسهولة في الدقيقة 81.

وأضاف هارفي بارنز الهدف الثالث في الدقيقة 85 ليحسم انتصار ليستر سيتي.

بارنز يسجل الهدف الثالث لليستر (رويترز)

وبهذا الفوز ثأر ليستر سيتي لهزيمته أمام ليفربول بثلاثية نظيفة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ضمن منافسات المرحلة 9 من الدوري.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي ونقطة واحدة أمام مانشستر يونايتد، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 40 نقطة في المركز الرابع.

وجاءت الهزيمة لتضاعف محنة ليفربول الذي خسر مباراتيه الماضيتين بالدوري أمام برايتون صفر- 1 ومانشستر سيتي 1- 4.

وهذه أول مرة يخسر فيها ليفربول في ثلاث مباريات متتالية بالدوري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 عندما كان يقوده بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي الحالي.