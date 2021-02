“الفيروس باقٍ بيننا”.. تحذيرات بشأن لقاحات كورونا وتوصية فرنسية بإعطاء جرعة واحدة

حذر خبراء من أن تطوير لقاحات جديدة ضد كورونا سيفشل ما لم تحصل جميع البلدان على جرعات بطريقة سريعة، وحذرت هيئة أوربية للصحة من أن الفيروس “سيبقى بيننا”، بينما أوصت السلطات الصحية في فرنسا بإعطاء جرعة واحدة من اللقاح للأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بالفيروس.

ونشرت مجلة (لانسيت) الطبية رسالة أعدها فريق عمل قال فيها إن تخزين اللقاحات في البلدان الأكثر ثراءً لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد حالة الطوارئ الصحية العالمية.

وحذر الفريق من أن ذلك قد يؤدي إلى فشل مبادرة “كوفاكس” التي تهدف إلى توزيع اللقاحات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تواجه نقصًا كبيرًا في اللقاحات.

NEW—#COVID19 vaccination potential will not be achieved without increased production, affordable pricing, global availability, & successful rollout. This Health Policy compares potential of 26 leading vaccines + vaccine confidence in 32 countries. Read https://t.co/QFeRDHutAi pic.twitter.com/rgknOgCVkg

— The Lancet (@TheLancet) February 12, 2021