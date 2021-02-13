مستوطنون يهود يقتحمون مقبرة في القدس تحت حماية الاحتلال (فيديو)

اقتحم مستوطنون إسرائيليون ظهر اليوم السبت، مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك.

وذكرت مواقع إخبارية فلسطينية أن مجموعة من المتطرفين اليهود بدأوا طقوسًا دينية قرب باب الأسباط عقب اقتحامهم مقبرة الرحمة، فضلا عن انتهاكهم حرمة القبور، وسط حماية من شرطة الاحتلال.

وتعد مقبرة باب الرحمة إحدى أشهر المقابر بالقدس المحتلة، وتمتد من منطقة باب الأسباط حتى نهاية سور المسجد الأقصى الشرقي، وتصل إلى القصور الأموية جنوب المسجد.

مستوطنون ينتهكون حرمة مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى ويرقصون ويغنون على القبور pic.twitter.com/WQfYjhUvVc — Sahar selim (@SenoSofy) February 13, 2021

وطوال الوقت تطالب الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للمقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى ووقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة عليها.