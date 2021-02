اختبار لقاح أسترازينيكا على الأطفال والمراهقين

أعلنت جامعة أكسفورد البريطانية عن دراسة سريرية جديدة لاختبار فعالية لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19) بالنسبة للأطفال والمراهقين، وهو اللقاح الذي يجري استخدامه منذ أسابيع لتطعيم البالغين في بريطانيا.

وطوّرت أسترازينيكا (البريطانية-السويدية) اللقاح بالتعاون مع الجامعة البريطانية، التي أوضحت أنها ستجري الدراسة على 300 متطوع أعمارهم ما بين 6 أعوام و17 عامًا.

ومن المتوقع أن تبدأ الاختبارات الأولى خلال الشهر الجاري، وسيتلقى ما يصل إلى 240 متطوعًا اللقاح، بينما سيتلقى الباقون (60 طفلًا ومراهقًا) جرعة وهمية -تُعرف طبيًا باسم (بلاسيبو)- سيتحكم الباحثون في مقدارها، وسيكون للمقارنة بين نتائجها ونتائج الجرعة الفعلية للقاح المُختبر.

We have a new COVID-19 study open for recruitment. If your child is aged 6-17 years and in good health they may be eligible to participate. Click on the link to find out more. https://t.co/4zbqIEI9LT #OxfordVaccineGroup #OxfordVaccine #Covid19 pic.twitter.com/4IFvVWWbj7

— Oxford Vaccine Group (@OxfordVacGroup) February 13, 2021