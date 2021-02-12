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نازحون سوريون في المخيمات يروون معاناتهم للجزيرة مباشر (فيديو)

12/2/2021-|آخر تحديث: 12/2/202104:00 PM (مكة المكرمة)

كشفت كاميرا “الجزيرة مباشر” خلال جولتها داخل مخيمات نازحين سوريين في ريف اللاذقية عن أوضاع معيشية بالغة الصعوبة يعيشها النازحون هناك.

وقال شباب في المخيم إنهم يعيشون في فيه منذ 6 سنوات ويعانون كثيرا بسبب الفقر وقلة الموارد، وطالبوا بإيجاد فرص عمل للشباب بالمخيم للتخفيف من الصعوبات.

وأوضحوا أن المخيم به أعداد كبيرة من النازحين يعانون بسبب الأمراض وأن الفقر يزيد من هذه المعاناة بسبب تراكم الديون عليهم.

وشدد سكان من المخيم على ضرورة توفير فرص عمل للشباب حتى تمكنهم من توفير ما يلزم لأسرهم وتخفيف الضائقة التي يعيشونها جراء ضيق ذات اليد.

مخيمات النازحين

ويعيش النازحون السوريون في مخيمات ريف اللاذقية ظروفا صعبة خاصة مع موجة البرد والأمطار التي تشهدها المنطقة في هذه المدة.

وأجبر القصف الروسي وقصف قوات النظام السوري آلاف المدنيين على ترك بيوتهم ولجأوا إلى مخيمات أقيمت قريبًا من الحدود التركية السورية، حيث المنطقة الأكثر أمانا.

وخفّف انتقال المدنيين إلى المخيمات من لحظات الخوف التي يعيشونها بسبب القصف، لكن معاناة أخرى واجهت النازحين مع العيش في خيام وسط البرد الشديد والنقص الكبير في الخدمات الضرورية.

ويعيش آلاف النازحين أوضاعا صعبة بسبب نقص الأغذية والأدوية إلى جانب انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء وهطول الأمطار.

وتشير إحصائيات محلية إلى أنّ عدد النازحين في مخيمات ريف اللاذقية وحدها يقدر بنحو 150 ألفًا في عام 2019، بينما تقول الأمم المتحدة إن الحرب السورية تسببت في نزوح ما يتجاوز 6.5 ملايين سوري داخل البلاد بنهاية 2019.

المصدر : الجزيرة مباشر

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