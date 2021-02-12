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تعليق صفقة بيع ناد إسرائيلي لإماراتي من الأسرة الحاكمة.. ماذا حدث؟

الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان وموشيه هوغغ بعد توقيع الصفقة في دبي (رويترز)
الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان وموشيه هوغغ بعد توقيع الصفقة في دبي (رويترز)
11/2/2021-|آخر تحديث: 12/2/202101:03 AM (مكة المكرمة)

أعلن نادي بيتار القدس الإسرائيلي لكرة القدم تعليق صفقة بيع 50% من أسهمه للشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، بدعوى إعادة دراسة الأمر والاطلاع على الوضع الجنائي للمستثمرالجديد ومصادر ثروته.

وقالت قناة  “كان” الإسرائيلية الرسمية إن النادي سحب طلبا وجهه إلى لجنة نقل الحقوق باتحاد كرة القدم، لتمديد المهلة الممنوحة للشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، لتقديم وثيقة عن وضعه الجنائي من شرطة دبي، لكن حتى الآن لم يقدم الشيخ الإماراتي الوثيقة التي تؤكد عدم وجود سجل جنائي له.

وأضافت القناة أن حالة التعثرالخاصة بهذه الصفقة تعود إلى أن الشيخ الإماراتي أحجم عن تقديم دليل على مصدر ثروته التي تقدر وفق ما أعلنه شخصيا بمليارات الدولارات.

وكان حمد بن خليفة آل نهيان قد وقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي عقدا لشراء 50% من أسهم نادي بيتار القدس، وهي الصفقة التي قدرتها الصحافة الإسرائيلية بحوالي 92 مليون دولار.

ويعد “بيتار القدس” من أكبر أندية كرة القدم في القدس المحتلة، ويُعرف مشجعيه بعنصريتهم  ومعاداتهم للعرب والمسلمين ورفضهم رؤية لاعبين عرب أومسلمين ضمن صفوفه.

المصدر : الأناصول + الجزيرة مباشر

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