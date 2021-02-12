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نواب بريطانيون يقدمون عريضة لحكومة بلادهم بشأن الدور الإماراتي في ليبيا.. ماذا جاء فيها؟

الحكومة الليبية تؤكد اكتشاف 27 مقبرة جماعية منذ 2015 (وسائل التواصل)
الحكومة الليبية تؤكد اكتشاف 27 مقبرة جماعية منذ 2015 (وسائل التواصل)
11/2/2021-|آخر تحديث: 12/2/202101:06 AM (مكة المكرمة)

طالب عدد من النواب البريطانيين الحكومة البريطانية بالضغط على جميع الأطراف الخارجية في الصراع الليبي، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ومرتزقة فاغنر وإلزامها بمغاردة الأراضي الليبية فورا.

وشدد النواب البريطانيون عبرعريضة موقعة، الثلاثاء الماضي، على إدانة الدورالإماراتي في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا خاصة تلك المتعلقة بالمقابر الجماعية التي اكتُشفت مؤخرا.

وجاء في نص العريضة أن النواب البريطانيين يعبرون عن قلقهم العميق جراء التقاريرالأخيرة التي كشفت عن وجود مقابر جماعية في مدينة ترهونة الليبية.

وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية قد أفادت في وقت سابق أنها اكتشفت 27 مقبرة جماعية في ليبيا منذ 2015، في حين أوضحت منظمة (هيومن رايتس ووتش) أن نحو ألفين و338 مواطنا  ليبيا لا يزالون مدرجين ضمن قائمة مجهولي المصير.

وشدد نص العريضة على أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفترالمدعوم من الإمارات العربية المتحدة ومرتزقة فاغنر الروسية هي من يقف وراء هذه المقابر الجماعية.

وحسب تقاير منظمة هيومن رايتس ووتش فإن عددا كبيرا من المواطنين الليبين تعرضوا إما للاختطاف أوالتعذيب أوالقتل أو الإخفاء القسري على أيدي قوات حفتر، وهو ما يجعلها متورطة في مجموع الانتهاكات التي طالت عددا كبيرا من الليبيين منذ عام 2015.

المصدر : الجزيرة مباشر

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