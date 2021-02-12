زوجة بايدن تفاجئه بالاحتفال بعيد الحب في حديقة البيت الأبيض (فيديو)

احتفلت السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن، بيوم الحب وفاجأت زوجها الرئيس جو بايدن بوضع عدة لوحات على شكل قلب في حديقة البيت الأبيض.

وتحمل القلوب كلمات مثل الوحدة والشجاعة والحب.

Healing

Courage

Love

Compassion

Gratitude

Peace

Amor

Strength

Kindness

Family

Unity Love, Jill pic.twitter.com/y5Y6BDGHUT — Jill Biden (@FLOTUS) February 12, 2021

وقال الرئيس الأمريكي إن يوم الحب هو اليوم المفضل لزوجته.

وأوضحت السيدة الأمريكية الأولى أنها فعلت ذلك من أجل الشعور بالفرح خاصة في ظل جائحة كورونا وشعور الجميع بالإحباط، قائلة إنها أرادت أن تبعث “بقليل من الأمل”.

ومازح الرئيس الأمريكي الصحفيين الذين طلبوا منه بعضا من القهوة بسبب الجو البارد.

ولدى انصراف بايدن قدّم كوبا من القهوة كان يحمله إلى إحدى الصحفيات بعد أن قالت له إنها ستحضر معها بعض الفطائر المرة القادمة.