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زوجة بايدن تفاجئه بالاحتفال بعيد الحب في حديقة البيت الأبيض (فيديو)

(تويتر)
(تويتر)
12/2/2021-|آخر تحديث: 12/2/202110:02 PM (مكة المكرمة)

احتفلت السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن، بيوم الحب وفاجأت زوجها الرئيس جو بايدن بوضع عدة لوحات على شكل قلب في حديقة البيت الأبيض.

وتحمل القلوب كلمات مثل الوحدة والشجاعة والحب.

وقال الرئيس الأمريكي إن يوم الحب هو اليوم المفضل لزوجته.

وأوضحت السيدة الأمريكية الأولى أنها فعلت ذلك من أجل الشعور بالفرح خاصة في ظل جائحة كورونا وشعور الجميع بالإحباط، قائلة إنها أرادت أن تبعث “بقليل من الأمل”.

ومازح الرئيس الأمريكي الصحفيين الذين طلبوا منه بعضا من القهوة بسبب الجو البارد.

ولدى انصراف بايدن قدّم كوبا من القهوة كان يحمله إلى إحدى الصحفيات بعد أن قالت له إنها ستحضر معها بعض الفطائر المرة القادمة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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