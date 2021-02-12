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أبو تريكة يكشف عن “أغلى هدية” من لاعبي الأهلي قبل مغادرتهم قطر (صور)

محمد أبو تريكة نجم مصر والأهلي السابق (تويتر)
محمد أبو تريكة نجم مصر والأهلي السابق (تويتر)
12/2/2021-|آخر تحديث: 12/2/202107:31 PM (مكة المكرمة)

وجه نجم مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة الشكر للاعبي الفريق على إهدائهم إياه قميص الفريق موقَّعا من اللاعبين.

ونشر أبو تريكة على إنستغرام صورة للقميص الذي حمل اسمه ورقم 22، الذي كان يحمله أبو تريكة عندما كان يشارك مع الفريق أو مع منتخب مصر، وعلَّق: “شكرا على أغلى هدية من رجالة الأهلي”.

(إنستغرام)
(إنستغرام)

ونشر أبو تريكة صورة له وهو يرتدي القميص.

(إنستغرام)

وهنأ أبو تريكة الأهلي بعد فوزه بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح 3-2.

المصدر : الجزيرة مباشر

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