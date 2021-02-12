أبو تريكة يكشف عن “أغلى هدية” من لاعبي الأهلي قبل مغادرتهم قطر (صور)

تألق حارس المرمى محمد الشناوي وقاد فريقه الأهلي المصري للفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2020 بعد أن تغلب على بالميراس البرازيلي 3-2 بركلات الترجيح.
وجه نجم مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة الشكر للاعبي الفريق على إهدائهم إياه قميص الفريق موقَّعا من اللاعبين.
ونشر أبو تريكة على إنستغرام صورة للقميص الذي حمل اسمه ورقم 22، الذي كان يحمله أبو تريكة عندما كان يشارك مع الفريق أو مع منتخب مصر، وعلَّق: “شكرا على أغلى هدية من رجالة الأهلي”.
ونشر أبو تريكة صورة له وهو يرتدي القميص.
وهنأ أبو تريكة الأهلي بعد فوزه بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح 3-2.
الأهلي المونديالي عملها تاني ..مبروك الميدالية البرونزية لجيل ذهبي كتب إنجاز جديد في تاريخ نادينا الحبيب ..مبروك ودائما الأهلي يقدم الفرحة والسعادة والشرف لكل من يشجعه او ينتمي اليه .. عظيم يا أهلي
— محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 11, 2021