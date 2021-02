سيارة إسعاف تعطل مباراة كرة قدم في البرتغال (فيديو)

في مشهد غير تقليدي تحالف الفريقان المتنافسان على أرض أحد الملاعب البرتغالية للدفع بسيارة إسعاف خارج الملعب بعد أن تسببت في تعطل المباراة بينهما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين مقطعا مصورا للاعبي فريقي بورنو وبراغا البرتغاليين أثناء محاولتهما دفع سيارة إسعاف خارج أرض الملعب، وذلك خلال المباراة التى جمعت بينهما في النصف النهائي لكأس البرتغال يوم الأربعاء الماضى.

If anyone is wondering why there was 12 minutes of injury time in the Braga vs. FC Porto game, here’s the answer.

After a serious injury to David Carmo, the ambulance sent to take him from the field got stuck in the mud.

🎥: @SPORTTVPortugal

