البث الحي
الأخبار

سيارة إسعاف تعطل مباراة كرة قدم في البرتغال (فيديو)

لاعبي فريقي بورنو وبراغا البرتغاليين
لاعبي فريقي بورنو وبراغا البرتغاليين
12/2/2021-|آخر تحديث: 12/2/202104:59 PM (مكة المكرمة)

في مشهد غير تقليدي تحالف الفريقان المتنافسان على أرض أحد الملاعب البرتغالية للدفع بسيارة إسعاف خارج الملعب بعد أن تسببت في تعطل المباراة بينهما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين مقطعا مصورا للاعبي فريقي بورنو وبراغا البرتغاليين أثناء محاولتهما دفع سيارة إسعاف خارج أرض الملعب، وذلك خلال المباراة التى جمعت بينهما في النصف النهائي لكأس البرتغال يوم الأربعاء الماضى.

 

وعقب تعرض اللاعب ديفيد كارمو مدافع نادى براغا للإصابة في الكاحل، دخلت سيارات الإسعاف إلى أرض الملعب في محاولة لإسعافه.

غير أن سائق السيارة لم يتمكن من تحريكها للخروج بها من الملعب، مما دفع لاعبي الفريقين إلى التعاون لإخراجها بعد تعطل للمباراة دام 14 دقيقة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين دهسا بسيارة مستوطن إسرائيلي (فيديو)

مستوطن إسرائيلي يدهس فلسطينيين (مواقع التواصل)

بعد اختطافه من كمين شرطة.. مقتل مواطن مصري تحت التعذيب

منظمات حقوقية تحذر من التضييق على المساجين (رويترز-أرشيفية)

نازحون سوريون في المخيمات يروون معاناتهم للجزيرة مباشر (فيديو)

تركيا: لا نجاح لأي منتدى في المنطقة يستبعدها

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو (الأناضول)
الأكثر قراءة

عائلة القذافي والمقربون منه.. أين ذهبوا بعد 10 أعوام على الثورة الليبية؟

الزعيم الليبي معمر القذافي (الثاني يسار) مع زوجته صفية وأولاده (غيتي - أرشيفية)

لاعب عظيم ورفض أخذ مليون جنيه.. تفاعل لافت مع تغريدة لساويرس عن أبو تريكة

النجم السابق لمنتخب مصر محمد أبو تريكة بين الجماهير في مباراة الأهلي وبايرن مونخ (مواقع التواصل)

شاهد: عرض خمسة مقاطع فيديو صادمة لاقتحام الكونغرس خلال محاكمة ترمب

أنصار ترمب وهم يقتحمون الكونغرس في يناير الماضي (رويترز)

محامية أمريكية للجزيرة مباشر: تدويل قضية اتهام السيسي بالخيانة العظمى (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (موافع التواصل)