رفع السيارات في الهواء.. إعصار يضرب إزمير التركية وإصابة 16 شخصا (فيديو)

قال مسؤولون أتراك، اليوم الجمعة، إن ستة عشر شخصًا أُصيبوا إثر إعصار اجتاح ميناء ألاتشاتي في إقليم إزمير الساحلي غربي البلاد.

وقال نائب وزير الداخلية إسماعيل تشاتاكلي إن المصابين نُقلوا إلى المستشفى، وإن من بينهم تسعة أُصيبوا عندما سقطت رافعة على العمال في موقع بناء داخل الميناء.

وقال حاكم إزمير، تونش سويار “في أقل من 20 ثانية صارت هناك كارثة كبرى. اقتُلعت أسطح كثيرة، وارتفعت سيارات وسقطت محطّمة على الأرض. أمر لا يُصدق”.

وأضاف “في ذهننا أن مثل هذه الكوارث لا تحدث سوى في الشرق الأقصى وأمريكا اللاتينية، لكن من الواضح أن تغيّر المناخ يعني أن هذه الكوارث الطبيعية لم تعد بعيدة عنا”.

وأظهرت لقطات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الإعصار الذي يندر حدوث مثله في تركيا، وهو يقلب المراكب ويقتلع الأشجار في مناطق من منتجع تشيشمه السياحي.

وكانت المنطقة الأشد تضررًا هي موقع بناء فيلات صيفية إذ سقطت الرافعة وانقلبت حاوية يشغلها عمّال البناء.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول الحكومية بأن 16 عاملًا أُصيبوا بجروح بينهم عامل نُقل إلى المستشفى بكسر في الساق.