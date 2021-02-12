رائد صلاح يدعم اللاجئين السوريين من داخل السجون الإسرائيلية

كشف نائب الحركة الإسلامية في الأراضى الفلسطينية المحتلة كمال الخطيب، أن رئيس الحركة المعتقل بالسجون الإسرائيلية رائد صلاح، أمر بتحويل القيمة المادية لجائزة حصل عليها أخيرا لصالح اللاجئين السوريين.

تشرّفت قبل شهر، نيابة عن أخي الشيخ رائد صلاح بالمشاركة في حفل منحه جائزة "القيمة الدولية" من مؤسسة وقف "محمد عاكف إنان" التركية، تقديرا على جهوده في خدمة قضايا الأمة.

إضافة إلى الجائزة المعنوية، فقد تم تقديم جائزة مالية بقيمة 2800 دولار. وخلال زيارة الأخ المحامي مصطفى سهيل pic.twitter.com/QdCS417bRt — كمال الخطيب (@KamalKhatib1948) February 11, 2021

ومنحت مؤسسة وقف محمد عاكف إينان التركية في يناير/ كانون الثاني الماضي الشيخ رائد صلاح جائزة “القيمة الدولية لعام 2020” تقديرا لجهوده في خدمة قضية الفلسطينية.

محاميد للشيخ رائد في سجنه أول أمس، وقد أطلعه على نيل الجائزة، فكانت وصية الشيخ رائد أن يتم تحويل الجائزة المالية لصالح أخوتنا اللاجئين السوريين المهجرين عن وطنهم.

وقد ثمّنت إدارة الجائزة هذه اللفتة من الشيخ رائد، ووعدت بتحويل المبلغ المالي لجهات اغاثية تعمل في خدمة اللاجئين — كمال الخطيب (@KamalKhatib1948) February 11, 2021

وأوضح الخطيب عبر سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر، أنه تسلم الجائزة بالإنابة عن الشيخ الشهر الماضى وتبلغ قيمتها 2800 دولارا.

وقال إن محامي الشيخ رائد أبلغه بأمر الجائزة خلال زيارته بالسجن الثلاثاء الماضي فما كان منه إلا أن طلب بتقديمها دعما إلى اللاجئين السوريين المهجرين عن وطنهم.

وأشار الخطيب إلى أنه تواصل بالفعل مع عدد من الجهات الإغاثية التي تعمل في مجال اللاجئين لمنحها قيمة الجائزة المالية.

شيخ الأقصى الأسير #رائد_صلاح يتبرع بقيمة الجائزة المادية الممنوحة له من مؤسسة تركية إلى اللاجئين السوريين. pic.twitter.com/jOrqZEg52S — 𝚂𝚄𝙻𝙸𝙼𝙰𝙽 آل تعمـري (@ss3y_x) February 12, 2021

ولاقى قرار الشيخ رائد صلاح، استحسانا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا الخطوة بأنها ليست بجديدة على الشيخ رائد.

بارك الله بالشيخ #رائد_صلاح وبالشعب الفلسطيني الشقيق https://t.co/jUvRTAioxa — عبدالله شهرلي (@AbdallhZzz1982) February 11, 2021

وكانت محكمة إسرائيلية بمدينة حيفا قد اصدرت في فبراير/ شباط 2020، حكما بالسجن على الشيخ صلاح لمدة 28 شهرا فيما يُعرف إعلاميًا بـ “ملف الثوابت”.

وأشار حينها عضو هيئة الدفاع خالد زبارقة، إلى أن الشيخ حوكم على تلاوته آيات من القرآن منها “ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون”.