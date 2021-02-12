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رائد صلاح يدعم اللاجئين السوريين من داخل السجون الإسرائيلية

شيخ الأقصى رائد صلاح يودع والدته قبل ذهابه للسجن (وسائل التواصل)
شيخ الأقصى رائد صلاح يودع والدته قبل ذهابه للسجن (وسائل التواصل)
12/2/2021-|آخر تحديث: 12/2/202102:02 PM (مكة المكرمة)

كشف نائب الحركة الإسلامية في الأراضى الفلسطينية المحتلة كمال الخطيب، أن رئيس الحركة المعتقل بالسجون الإسرائيلية رائد صلاح، أمر بتحويل القيمة المادية لجائزة حصل عليها أخيرا لصالح اللاجئين السوريين.

ومنحت مؤسسة وقف محمد عاكف إينان التركية في يناير/ كانون الثاني الماضي الشيخ رائد صلاح جائزة “القيمة الدولية لعام 2020” تقديرا لجهوده في خدمة قضية الفلسطينية.

وأوضح الخطيب عبر سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر، أنه تسلم الجائزة بالإنابة عن الشيخ الشهر الماضى وتبلغ قيمتها 2800 دولارا.

وقال إن محامي الشيخ رائد أبلغه بأمر الجائزة خلال زيارته بالسجن الثلاثاء الماضي فما كان منه إلا أن طلب بتقديمها دعما إلى اللاجئين السوريين المهجرين عن وطنهم.

وأشار الخطيب إلى أنه تواصل بالفعل مع عدد من الجهات الإغاثية التي تعمل في مجال اللاجئين لمنحها قيمة الجائزة المالية.

ولاقى قرار الشيخ رائد صلاح، استحسانا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا الخطوة بأنها ليست بجديدة على الشيخ رائد.

وكانت محكمة إسرائيلية بمدينة حيفا قد اصدرت في فبراير/ شباط 2020، حكما بالسجن على الشيخ صلاح  لمدة 28 شهرا فيما يُعرف إعلاميًا بـ “ملف الثوابت”.

وأشار حينها عضو هيئة الدفاع خالد زبارقة، إلى أن الشيخ حوكم على تلاوته آيات من القرآن منها “ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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