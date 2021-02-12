تركيا: لا نجاح لأي منتدى في المنطقة يستبعدها

قالت تركيا، إنه لا يمكن لأي منتدى لا تشارك فيه هي ولا القبارصة الأتراك أن يُؤسسَ آليةً للصداقة والتعاون بشكل فعّال لحل مشاكل المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية التركية “حامي أقصوي” ردا على سؤال يتعلق بمنتدى انعقد في أثينا أمس أن تصريحات وزير الخارجية اليوناني خلال المنتدى تشير إلى أن المنتدى محاولة لتأسيس تحالف على أساس العداء لتركيا.

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية حامي أقصوي على السؤال المتعلق بمنتدى الصداقة (منتدى فيليا) المنعقد في أثينا يوم 11 فبراير/ شباط بمشاركة وزراء خارجية اليونان ومصر وفرنسا والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين وإدارة جنوب قبرص الرومية https://t.co/3uS9TjQ7TC pic.twitter.com/Zd1WsJ2YNA — Turkish MFA Arabic (@MFATurkeyArabic) February 12, 2021

وانعقد في أثينا أمس الخميس منتدى الصداقة (منتدى فيليا) بمشاركة وزراء خارجية اليونان ومصر وفرنسا والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين وقبرص.

وأشار أقصوي إلى أن هذا الموقف يأتي، في وقت تحاول فيه تركيا تأسيس تعاون شامل وصادق شرق البحر المتوسط، موضحا أن ذلك يقوض جهود الاتحاد الأوربي، في البحر المتوسط.

وزراء خارجية الدول المشاركة في المنتدى (رويترز)

منتدى الصداقة

واستضافت العاصمة اليونانية أثينا أمس الخميس منتدى جمع وزراء خارجية اليونان والسعودية ومصر والإمارات والبحرين وقبرص، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي شارك عبر الفيديو.

وقال بيان صادر عن المنتدى، إنه تم تبادل وجهات النظر حول قضايا دولية وإقليمية وخاصة تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، والقضية القبرصية، وملفات سوريا وليبيا واليمن وشرقي المتوسط، وأكد أهمية الحل السلمي للخلافات.

وقال وزير الخارجية اليوناني خلال المؤتمر، إن بلاده تسعى لتصبح جسرا بين شرق البحر المتوسط والخليج والبلقان وأوربا، وأن تساهم في تعزيز الروابط بشكل خاص في مجالي الطاقة والأمن.