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بعد جراحة ناجحة في برلين ..الرئيس الجزائري يشكر نظيره الألماني على الرعاية الصحية

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (تويتر)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (تويتر)
12/2/2021-|آخر تحديث: 12/2/202112:40 PM (مكة المكرمة)

أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن شكره وامتنانه لمستوى الرعاية الطبية التى حصل عليها خلال رحلة علاجه في ألمانيا.

جاء ذلك خلال اتصالا هاتفيا أمس الخميس، مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في أول نشاط رسمي يقوم به تبون عقب تعافيه من العملية الجراحية التى أجراها في ألمانيا الشهر الماضى.

وأشارت الرئاسة الجزائرية في بيان لها نشر عبر صفحتها عبر موقع الفيسبوك إلى إجراء تبون مع نظيره الألماني مكالمة عبر له فيها عن شكره وامتنانه لمستوى الرعاية الطبية التي حظي بها، منذ وصوله إلى ألمانيا.

وأشارت الرئاسة الجزائرية في 20 يناير/ كانون الثاني إلى نجاح العملية الجراحية التى أجراها الرئيس الجزائري في ألمانيا.

وأصيب الرئيس الجزائري  بفيروس كوورنا في أكتوبر/تشرين الأول و أمضى شهرين يُعالج في مستشفى ألماني.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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