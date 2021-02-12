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بعد اختطافه من كمين شرطة.. مقتل مواطن مصري تحت التعذيب

منظمات حقوقية تحذر من التضييق على المساجين (رويترز-أرشيفية)
منظمات حقوقية تحذر من التضييق على المساجين (رويترز-أرشيفية)
12/2/2021-|آخر تحديث: 12/2/202105:04 PM (مكة المكرمة)

قالت الحملة الشعبية لدعم المعتقلين والمخفيين قسريا في مصر (حقهم) إن المواطن عاطف إبراهيم، لقى حتفه بسبب التعذيب عقب اختطافه من قبل قوات الأمن.

وأشارت الحملة عبر صفحتها على موقع الفيسبوك اليوم الجمعة، أن قوات الشرطة قامت باختطاف المحاسب عاطف إبراهيم السيد سالم (57 عام)، خلال مروره بكمين أمني بمدينة العاشر من رمضان السبت الماضى، وقاموا بإخفائه قسريًا قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة تحت التعذيب.

ونقلت عن أسرة المتوفى، قيام جهات أمنية الأربعاء الماضى بمهاتفة زوجته لاستلام جثمانه، ومنعوا الأسرة من معاينة كامل الجثمان أو حضور الغسل والتكفين وسمحوا لابنه بمعاينة وجهه فقط، ثم أجبروا الأسرة على الدفن ليلًا.

كما قالت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية أن سالم توفى داخل جهاز الأمن الوطني في محافظة الشرقية أثناء تعذيبه وسط محاولة للتكتم من قِبَل وزارة الداخلية على ذلك.

وأضافت المنظمة أنه تعرض للتعذيب ثلاثة أيام قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، مطالبة بما وصفته بعمليات القتل خارج القانون.

المصدر : الجزيرة مباشر

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