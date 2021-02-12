بعد اختطافه من كمين شرطة.. مقتل مواطن مصري تحت التعذيب

قالت الحملة الشعبية لدعم المعتقلين والمخفيين قسريا في مصر (حقهم) إن المواطن عاطف إبراهيم، لقى حتفه بسبب التعذيب عقب اختطافه من قبل قوات الأمن.

وأشارت الحملة عبر صفحتها على موقع الفيسبوك اليوم الجمعة، أن قوات الشرطة قامت باختطاف المحاسب عاطف إبراهيم السيد سالم (57 عام)، خلال مروره بكمين أمني بمدينة العاشر من رمضان السبت الماضى، وقاموا بإخفائه قسريًا قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة تحت التعذيب.

ونقلت عن أسرة المتوفى، قيام جهات أمنية الأربعاء الماضى بمهاتفة زوجته لاستلام جثمانه، ومنعوا الأسرة من معاينة كامل الجثمان أو حضور الغسل والتكفين وسمحوا لابنه بمعاينة وجهه فقط، ثم أجبروا الأسرة على الدفن ليلًا.

هام | مصر: وثقت #نحن_نسجل وفاة المحاسب "عاطف إبراهيم السيد سالم" 57 عامًا داخل جهاز الأمن الوطني في محافظة الشرقية أثناء تعذيبه وسط محاولة للتكتم من قِبَل وزارة الداخلية على جريمة القتل. وتوفى الشاب يوم الإثنين الماضي 8 فبراير أثناء تعذيبه من قِبَل ضباط جهاز #الأمن_الوطني (1/3) pic.twitter.com/olfrN56VIp — We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) February 12, 2021

كما قالت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية أن سالم توفى داخل جهاز الأمن الوطني في محافظة الشرقية أثناء تعذيبه وسط محاولة للتكتم من قِبَل وزارة الداخلية على ذلك.

وأضافت المنظمة أنه تعرض للتعذيب ثلاثة أيام قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، مطالبة بما وصفته بعمليات القتل خارج القانون.