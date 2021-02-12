البث الحي
الأخبار

بعد أيام من واقعة مماثلة في إنجلترا.. حكم برتغالي يتعرض لتهديدات بالقتل

الحكم البرتغالي لويس جودينيو (مواقع التواصل)
الحكم البرتغالي لويس جودينيو (مواقع التواصل)
11/2/2021-|آخر تحديث: 12/2/202101:09 AM (مكة المكرمة)

قالت لجنة الحكام بالبرتغال إن الحكم لويس جودينيو تعرض وعائلته لتهديدات بالقتل بعد أن طرد اثنين من لاعبي بورتو خلال التعادل 1-1 مع براغا في الكأس المحلية لكرة القدم، الأربعاء الماضي.

وذكرت اللجنة في بيان أن أرقام هواتف الحكام عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد نُشرت مما يحرض على العنف ضدهم وينتهك خصوصيتهم.

وأضافت “نتعامل مع التهديدات بجدية شديدة”، وأنها طلبت من الشرطة التدخل وإحالة المتورطين في هذه التصرفات إلى العدالة.

وطرد جودينيو ثنائي بورتو لويس دياز وماتيوس أوريبي في ذهاب الدور قبل النهائي بكأس البرتغال.

وشهدت المباراة إصابة خطيرة لديفيد كارمو لاعب براغا بعد تدخل عنيف من دياز الذي طُرد في الدقيقة 70.

وحصل أوريبي على بطاقة حمراء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يتعادل براغا بخمس دقائق.

وانتقد رئيس بورتو بينتو دا كوستا أداء الحكام بعد المباراة وذكرت تقارير محلية أن النادي انتقد الحكام أيضًا في النشرة الإخبارية التي يرسلها للجماهير.

وقبل أيام طلب الحكم الإنجليزي مايك دين إعفاءه من المشاركة في مباريات الدوري الأسبوع المقبل بعد تلقيه تهديدات بالقتل.

وتعرض دين لانتقادات لإشهاره البطاقة الحمراء للاعب وسط وست هام توماش سوتشيك خلال مباراته مع فولهام، السبت الماضي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وكذلك لطرده يان بدناريك مدافع ساوثامبتون خلال هزيمة الفريق المذلة 9-صفر أمام مضيفه مانشستر يونايتد، الأسبوع الماضي.

وطرد دين اللاعب بدناريك بسبب مخالفة ضد أنطوني مارسيال مهاجم يونايتد بينما طرد سوتشيك بعدما بدا أنه اعتدى بالمرفق على ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام، وأُلغيت العقوبتان بعد قبول طعن الناديين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

حول هذه القصة

ميسي يثير الجدل بعد ضربه حكما بالكرة (فيديو)

أثار تصرف ليونيل ميسي جدلا واسعا على مواقع التواصل بعد ركله الحكم إليخاندرو هرنانديز بالكرة عمدا، احتجاجا على قراراته، في مباراة برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

1/11/2020
المزيد من الأخبار

تعليق صفقة بيع ناد إسرائيلي لإماراتي من الأسرة الحاكمة.. ماذا حدث؟

الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان وموشيه هوغغ بعد توقيع الصفقة في دبي (رويترز)

نواب بريطانيون يقدمون عريضة لحكومة بلادهم بشأن الدور الإماراتي في ليبيا.. ماذا جاء فيها؟

الحكومة الليبية تؤكد اكتشاف 27 مقبرة جماعية منذ 2015 (وسائل التواصل)

بعيون تذرف الدموع.. طلاب سوريون يعودون إلى مدرستهم التي دمرتها الحرب (فيديو)

(الجزيرة)

عراقي يطلق 6 دببة في الجبال للحفاظ على الحياة البرية (فيديو)

حملة في مدينة دهوك العراقية لإعادة الدببة إلى الحياة البرية وتحقيق التوازن البيئي (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

عائلة القذافي والمقربون منه.. أين ذهبوا بعد 10 أعوام على الثورة الليبية؟

الزعيم الليبي معمر القذافي (الثاني يسار) مع زوجته صفية وأولاده (غيتي - أرشيفية)

محامية أمريكية للجزيرة مباشر: تدويل قضية اتهام السيسي بالخيانة العظمى (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (موافع التواصل)

الشناوي يقود الأهلي للفوز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية بقطر (فيديو)

(الجزيرة)

بسلاح آلي يزن طنا.. صحيفة يهودية تكشف تفاصيل اغتيال العالم الإيراني فخري زاده

تشييع جنازة العالم الإيراني محسن فخري زاده في طهران (الاناضول)