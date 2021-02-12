بعد أيام من واقعة مماثلة في إنجلترا.. حكم برتغالي يتعرض لتهديدات بالقتل

قالت لجنة الحكام بالبرتغال إن الحكم لويس جودينيو تعرض وعائلته لتهديدات بالقتل بعد أن طرد اثنين من لاعبي بورتو خلال التعادل 1-1 مع براغا في الكأس المحلية لكرة القدم، الأربعاء الماضي.

وذكرت اللجنة في بيان أن أرقام هواتف الحكام عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد نُشرت مما يحرض على العنف ضدهم وينتهك خصوصيتهم.

وأضافت “نتعامل مع التهديدات بجدية شديدة”، وأنها طلبت من الشرطة التدخل وإحالة المتورطين في هذه التصرفات إلى العدالة.

وطرد جودينيو ثنائي بورتو لويس دياز وماتيوس أوريبي في ذهاب الدور قبل النهائي بكأس البرتغال.

وشهدت المباراة إصابة خطيرة لديفيد كارمو لاعب براغا بعد تدخل عنيف من دياز الذي طُرد في الدقيقة 70.

وحصل أوريبي على بطاقة حمراء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يتعادل براغا بخمس دقائق.

وانتقد رئيس بورتو بينتو دا كوستا أداء الحكام بعد المباراة وذكرت تقارير محلية أن النادي انتقد الحكام أيضًا في النشرة الإخبارية التي يرسلها للجماهير.

وقبل أيام طلب الحكم الإنجليزي مايك دين إعفاءه من المشاركة في مباريات الدوري الأسبوع المقبل بعد تلقيه تهديدات بالقتل.

وتعرض دين لانتقادات لإشهاره البطاقة الحمراء للاعب وسط وست هام توماش سوتشيك خلال مباراته مع فولهام، السبت الماضي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وكذلك لطرده يان بدناريك مدافع ساوثامبتون خلال هزيمة الفريق المذلة 9-صفر أمام مضيفه مانشستر يونايتد، الأسبوع الماضي.

وطرد دين اللاعب بدناريك بسبب مخالفة ضد أنطوني مارسيال مهاجم يونايتد بينما طرد سوتشيك بعدما بدا أنه اعتدى بالمرفق على ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام، وأُلغيت العقوبتان بعد قبول طعن الناديين.