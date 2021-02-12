عراقي يطلق 6 دببة في الجبال للحفاظ على الحياة البرية (فيديو)

قررت منظمة التعاون الكردي الأمريكي إطلاق 6 دببة في جبل كاره بمحافظة دهوك بعد أن أطلقت في السنوات السابقة 6 دببة أخرى في محمية هلكورد سكران في محافظة أربيل، ودبان 2 في جبل كاره بدهوك.

ونشر رئيس المنظمة، بلند بريفكاني، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهرفيها دخول الدببة في سيارات داخل أقفاص استعدادا لإطلاقها في جبل كاره.

وقال بريفكاني “إن عملية إطلاق الدببة الـ 6 ستجرى بحضور رسمي”.

وأكد بريفكاني المولع بتربية الحيوانات المفترسة، إذ يستضيف في بيته أسدًا وينشر مقاطع فيديو معه بين الحين والآخر على مواقع التواصل، إن هذه الدببة جُمعت من عدة منازل عراقية في مختلف أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العملية هو القضاء على ظاهرة تربية الدببة في المنازل والحفاظ عليها من الانقراض.

وشدّد بريفكاني على أنه تقرر إحداث مركز لإعادة تأهيل هذه الحيونات الأخرى مثل النمور والفهود التي قضت سنوات طويلة في الاٌقفاص قبل إطلاق سراحها في الطبيعة.

وأضاف “هذه خطوة يجب أن تتبعها خطوات أخرى إذا أردنا أن نحقق التوازن البيئي في المناطق الجبلية على الحدود العراقية التركية”.