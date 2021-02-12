استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين دهسا بسيارة مستوطن إسرائيلي (فيديو)

استشهد فلسطيني وأصيب اثنان بجروح وصفت بالخطيرة بسبب دهس مستوطن إسرائيلي، اليوم الجمعة لمجموعة من الفلسطينيين في منطقة الأغوار الشمالية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن مستوطنا دهس بسيارته 3 فلسطينيين من رام الله بين مفرق عين البيضا وبردلا في الأغوار الشمالية، مما أدى لاستشهاد أحدهم وإصابة آخرين.

وأوضحت أن الشهيد الفلسطيني هو “بلال بواطنة” ويبلغ من العمر 52 عاما، من سكان منطقة البيرة برام الله وسط الضفة الغربية المحتلّة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه توجهت لمكان الحادث وتسلمت جثمان الشهيد لنقله إلى إحدى المستشفيات القريبة، في حين تم نقل أحد المصابين بطائرة عمودية إلى أحد مستشفيات الداخل المحتل.

وقبل أسبوع، استشهد فلسطيني برصاص حارس منشأة زراعية تتبع مستوطنة “إفرايم” العشوائية المقاومة على جبل الريسان بأراضي قرية راس كركر غرب رام الله.

#شاهد.. من موقع اسـتـ.ـشـهـاد المواطن بلال بواطنه من قرية عجول سكان مدينة البيره (٥١ عام) بحادث دهس من قبل مسـتـوطن قرب عين البيضا اريحا واصابة اخرين. pic.twitter.com/NFylMIrR81 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 12, 2021

اقتحام أبواب الأقصى

من ناحية أخرى أظهرت مقاطع فيديو، مجموعة من المستوطنين يؤدون طقوسا تلمودية بمنطقة باب الأسباط في محيط المسجد الأقصى.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو للمستوطنين وهم يؤدون الطقوس صباح اليوم الجمعة أمام بوابتي حطة والأسباط بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وكثيرا ما تقوم مجموعات من المستوطنين بعمليات اقتحام للمسجد الأقصى تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، وتتم بعض عمليات الاقتحام من قبل مجموعات يحملون الأسلحة.