أيمن نور للجزيرة مباشر: كيان معارضة جديد يجمع ضحايا السيسي

قال السياسي المصري أيمن نور إن كيانا معارضا جديدا أطلق ليكون جامعا لكافة ضحايا نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف نور في مقابلة مع الجزيرة مباشر أن “اتحاد القوى الوطنية المصرية” الجديد يضم كل ضحايا النظام المستبد في مصر، على حد قوله.

واعتبر نور، الاتحاد الجديد بمثابة مظلة جامعة وعنوانا واحدا للمعارضة المصرية، وأنه محاولة مختلفة عن سابقتها من محاولات القوى السياسية المصرية والتي باءت بالفشل.

وأرجع ذلك لانفتاحه على الداخل بكل تنوعاته وعلى الخارج بكل تغيراته، على حد وصفه.

ووصف المعارضون بالخارج بأنهم مهجرين وليسوا مهاجرين وذلك بسبب منعهم من العودة لبلادهم وعدم السماح لهم بتجديد جوازات سفرهم أوهويتهم.

وأعلنت عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة المصرية أمس الخميس، تشكيل اتحاد القوى الوطنية المصرية برئاسة أيمن نور وذلك في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة التركية إسطنبول.

وأوضح أن الإعلان عن الاتحاد جاء بعد 6 أشهر من التشاور بين القوى السياسية، وجرى التوافق عليه بعد إدراك الجميع أن التغير قادم في مصر، وأن على القوى السياسية الاستعداد لتلك اللحظة من خلال التوحيد تحت مظلة واحدة.

وأشار إلى أن الاتحاد الجديد يضم جيلا جديدا ومختلف ويخوض التجربة بحماس.

وعن الخلافات بين القوى السياسية التى أفشلت المحاولات السابقة، أوضح أن القوى السياسية لم تتجاوز خلافاتها حتى الآن بنسبة 100%.

وقال نور إنه يعمل على إعداد رؤية مستقبلية لتقيم الحالة المصرية وما وصلت إليه من تدهوراقتصادي واجتماعي وسياسي، وذلك من خلال كوكبة من الأكاديميين في مجالات مختلفة.

وأضاف أن الاتحاد يضم ممثلين عن مختلف القوى السياسية دون إقصاء، وأنه لم يعد هناك فصل بين الداخل والخارج في ظل الوسائل التكنولوجية التى جعلت من العالم غرفة صغيرة.

وتابع أن الحدود الجغرافية لم تصبح حدود قاطعة ونحن جميعا شركاء في الوطن حتي ولو اختلفت مواضع أقدامنا في تلك اللحظة.

وعزا عدم الإعلان عن ممثلين الاتحاد في الداخل إلى الخوف عليهم من بطش النظام واصفا إليه بـ(جمهورية الخوف).

يضم اتحاد القوى الوطنية كل من ( حزب غد الثورة، البرلمان المصري بالخارج، شخصيات عامة وأكاديميين وجماعة الإخوان المسلمين والائتلاف العالمي في أوربا، والمنظمات الأهلية في الولايات المتحدة، إلى جانب عدد من الشخصيات من كندا وكوريا وماليزيا واستراليا).