وزير خارجية قطر: نشكر تركيا على دعمها المصالحة الخليجية (فيديو)

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الذي يزور الدوحة حاليا.

وبحث أمير قطر مع الوزير التركي العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها والمستجدات الإقليمية والدولية.

وقال تشاووش أوغلو إن قطر خرجت من الأزمة الخليجية أقوى، وغرّد عبر تويتر بعد اللقاء “خرجت قطر من الأزمة الخليجية أقوى، وأهنئ الشيخ تميم على قيادته لهذه المرحلة”.

📌#Katar Emiri Şeyh Temim’e Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın selamlarını ilettik.

📌Katar Körfez ihtilafından güçlenerek çıktı. Bu süreçteki liderliğinden dolayı tebrik ettik. 🇹🇷🇶🇦 pic.twitter.com/M0QK5aC1aw — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 11, 2021

من ناحية أخرى ثمّن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الدور التركي في دعم المصالحة الخليجية.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي إن قطر “تربطها علاقات استراتيجية مميزة مع الشقيقة تركيا وتتطلع لاستمرارها وتطويرها”.

وأوضح أنه ناقش مع نظيره التركي العديد من القضايا منها سوريا والعراق وليبيا، وقال “نحن ماضون في دعم الأشقاء لتلبية طموحات الشعب الليبي”.

📌Katar Başbakan Yardımcısı ve DB kardeşim Şeyh Muhammed’le samimi bir görüşme gerçekleştirdik.

📌Körfez ihtilafının çözülmesi yolundaki gelişmelerden memnunuz. Varılan mutabakatı destekliyoruz.

📌Katar’la ilişkilerimiz Körfez’de başlayan yeni dönemde daha da güçlenecek. 🇹🇷🇶🇦 pic.twitter.com/QWNDTWjoGI — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 11, 2021

وفيما يخص الملف النووي الإيراني قال الوزير إن الدوحة وأنقرة تشجعان واشنطن وطهران على إيجاد حل دبلوماسي لأزمة الملف النووي.

وأكد وزير الخارجية التركي أن قطر وتركيا تستطيعان التعاون لحل مشاكل المنطقة، لا سيما بين واشنطن وطهران.

وقال إن عودة العلاقات بين قطر ودول الخليج أمر جيد وأعرب عن أمله في عودة العلاقات لطبيعتها بين دول المنطقة.

📌Conveyed the greetings of President @RTErdogan to Amir Sheikh Tamim of #Qatar.

📌Qatar emerged stronger from the Gulf dispute. Congratulated him on his leadership during that process. 🇹🇷🇶🇦 @TamimBinHamad pic.twitter.com/IhVVfTdkfo — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 11, 2021

ودعا خلال المؤتمر الصحفي إلى العمل على حل المشاكل خاصة فيما يتعلق بأزمة الملف النووي بين واشنطن وإيران، وقال إن أنقرة والدوحة تستطيعان العمل على حل مشاكل المنطقة.

وأعرب عن أمله في الوصول إلى حل سياسي سلمي في سوريا وليبيا، مؤكدا أن الحل في اليمن وسوريا سياسي فقط وقال نتشارك المواقف مع قطر في هذا السياق.