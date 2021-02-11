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وزير خارجية قطر: نشكر تركيا على دعمها المصالحة الخليجية (فيديو)

11/2/2021-|آخر تحديث: 11/2/202105:19 PM (مكة المكرمة)

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الذي يزور الدوحة حاليا.

وبحث أمير قطر مع الوزير التركي العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها والمستجدات الإقليمية والدولية.

وقال تشاووش أوغلو إن قطر خرجت من الأزمة الخليجية أقوى، وغرّد عبر تويتر بعد اللقاء “خرجت قطر من الأزمة الخليجية أقوى، وأهنئ الشيخ تميم على قيادته لهذه المرحلة”.

من ناحية أخرى ثمّن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الدور التركي في دعم المصالحة الخليجية.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي إن قطر “تربطها علاقات استراتيجية مميزة مع الشقيقة تركيا وتتطلع لاستمرارها وتطويرها”.

وأوضح أنه ناقش مع نظيره التركي العديد من القضايا منها سوريا والعراق وليبيا، وقال “نحن ماضون في دعم الأشقاء لتلبية طموحات الشعب الليبي”.

وفيما يخص الملف النووي الإيراني قال الوزير إن الدوحة وأنقرة تشجعان واشنطن وطهران على إيجاد حل دبلوماسي لأزمة الملف النووي.

وأكد وزير الخارجية التركي أن قطر وتركيا تستطيعان التعاون لحل مشاكل المنطقة، لا سيما بين واشنطن وطهران.

وقال إن عودة العلاقات بين قطر ودول الخليج أمر جيد وأعرب عن أمله في عودة العلاقات لطبيعتها بين دول المنطقة.

ودعا خلال المؤتمر الصحفي إلى العمل على حل المشاكل خاصة فيما يتعلق بأزمة الملف النووي بين واشنطن وإيران، وقال إن أنقرة والدوحة تستطيعان العمل على حل مشاكل المنطقة.

وأعرب عن أمله في الوصول إلى حل سياسي سلمي في سوريا وليبيا، مؤكدا أن الحل في اليمن وسوريا سياسي فقط وقال نتشارك المواقف مع قطر في هذا السياق.

المصدر : الجزيرة مباشر
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