نتنياهو في انتظار مكالمة هاتفية من واشنطن وبايدن غير متعجل

ذكر تقرير لفرانس برس أن انتظار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طال لتلقّي مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن والذي يبدو غير متعجّل للتقرّب منه.

وقال التقرير “إذا كان-بيبي- في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي- يتظاهر بعدم المبالاة من انتظاره المستمرّ منذ أكثر من ثلاثة أسابيع منذ تسلّم الرئيس الأمريكي منصبه، فإنّ مسؤول الفرع الدولي في حزبه الليكود ضاق ذرعاً من تأخّر التواصل المباشر بين الرجلين”.

@POTUS Joe Biden, you have called world leaders from#Canada#Mexico#UK#India#France#Germany#Japan#Australia#SouthKorea#Russia

Might it now be time to call the leader of #Israel, the closest ally of the #US?

The PM's number is: 972-2-6705555 pic.twitter.com/OYgPvVga6F

— Ambassador Danny Danon | דני דנון (@dannydanon) February 10, 2021