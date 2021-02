مقررة بالأمم المتحدة تدعو الإمارات إلى إطلاق سراح نشطاء حقوقيين

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولر، الإمارات إلى إطلاق سراح 3 حقوقيين معتقلين في سجونها.

Human rights defenders undergoing long term imprisonment will not be forgotten by my mandate. #AhmedMansoor #MohamedAlRoken and #NasserBinGhaith are all serving 10 year prison sentences in conditions that may amount to torture in #UAE.

