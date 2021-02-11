زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف أمام القضاء بسبب صور لتنظيم الدولة

دافعت زعيمة اليمين الفرنسي مارين لوبن عن حرية التعبير والإعلام أمام محكمة مدينة نانتير، الأربعاء، على خلفية نشرها عام 2015 تغريدات تضمنت صورا مأخوذة من حملات دعائية لتنظيم الدولة على مواقع التواصل.

وطلب الادعاء العام الفرنسي بفرض غرامة مالية على لوبن بقيمة خمسة آلاف يورو.

كما طالب الادعاء في نفس الجلسة بفرض غرامة خمسة آلاف يورو على النائب الأوربي جيلبير كولار المقرب من لوبن، والذي نشرهو الآخر صورة لرجل ممدد على الأرض وقد سحق رأسه تضامنا مع مارين لوبن.

ويعاقب القانون الفرنسي على هذه العينة من الجرائم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة 75 ألف يورو.

بين تنظيم الدولة والجبهة الوطنية

وكانت لوبن نشرت ثلاث صور لانتهاكات تنظيم الدولة على تويتر وأرفقتها بعبارة “هذه هي داعش” وذلك ردا على الصحفي الفرنسي جان جاك بوردان الذي تتهمه بأنه “قارن بين التنظيم الجهادي وحزبها الذي كان يحمل في تلك الفترة اسم الجبهة الوطنية”.

وتظهر الصور جنديا سوريا يتعرض للسحق حيا تحت دبابة والطيارالأردني معاذ الكساسبة وهو يحترق داخل قفص، والرهينة الأمريكي جيمس فولي بعد قطع رأسه ووضعه على ظهره.

وأمام المحكمة قالت لوبن إن “بوردان شبّه التجمع الوطني بتنظيم الدولة بقوله إن هناك روح مشتركة بين التجمّع وتنظيم الدولة”، مندّدة بما اعتبرته “تقليلا من هول الجرائم التي ارتكبها أعضاء تنظيم الدولة ضد الإنسانية“.

Comment peut-on prétendre combattre l’#islamisme si on laisse des islamistes enseigner à nos enfants ? Il faut déployer rapidement tous les efforts nécessaires pour neutraliser l’islamisme et lui fermer les portes du service public : il y a urgence ! MLP https://t.co/3zQDKOrPsW — Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 8, 2021

وكانت لوبن قد استبقت يوم المحاكمة بتغريدة تساءلت فيها “كيف ندعي أننا تمكنا من القضاء على الإسلام السياسي ونحن نسمح لهم بتدريس أطفالنا”.

“محاكمة سياسية”

وقالت لوبن أمام الصحفيين قبل دخولها قاعة المحكمة إن الأمر يتعلق بـ”محاكمة سياسية” تستهدف حركتها. وأكدت أنها غير نادمة على نشر تلك الصور.

وتأتي هذه المحاكمة قبل 15 شهرا فقط من موعد الانتخابات الرئاسية التي ستخوضها لوبن في العام 2022.

وكانت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا وقد وصلت عام 2017 إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية حيث واجهت إيمانويل ماكرون.

وأظهرت نتائج أحد استطلاعات الرأي الذي أجرته “مؤسسة إيفوب فيدوسيال” ونشرتها صحيفة “لو جورنال دي ديمانش” أنه إذا أجريت الانتخابات الرئاسية، فسوف يحتل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان مركزي الصدارة في الجولة الأولى من التصويت.