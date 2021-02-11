بحضور سياسي ودبلوماسي.. تشييع جثمان الناشط اللبناني لقمان سليم (فيديو)

بحضور سفراء وشخصيات سياسية ودبلوماسية ودينية بارزة، شيع لبنانيون، اليوم الخميس، جثمان الناشط لقمان سليم في مدفن خاص بحديقة منزله في حارة حريك بالضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت.

والخميس الماضي، عُثر على سليم (58 عاما) وهو ناشط وكاتب سياسي بارز، مقتولا بخمس طلقات نارية داخل سيارته بين بلدتي تفاحتا والعدوسية جنوبي لبنان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

وعقب التشييع، وجه والدا سليم حديثهما للبنانيين قائلين “الحِمل ثقيل. اقبلوا فكرة الحوار دون استخدام السلاح لخلق وطن يستحقه لقمان”.

وقالت دوروثي شيا السفيرة الأمريكية لدى بيروت، إن مقتل سليم “تصرف وحشي لا يمكن غفرانه”، مشددة على ضرورة الوصول إلى حقيقة من ارتكب هذه الجريمة الشنيعة”.

وطالب أندرياس كيندل السفير الألماني لدى لبنان، بتحقيق شفاف في مقتل سليم لمعرفة الحقيقة.

وقال كيندل “التقيت لقمان مرتين فقط والمرة الأخيرة كانت في هذه الحديقة حيث تناولنا العشاء في هذا البيت. خسارته هي خسارة شخصية لي. نتذكره من خلال أعماله وإنجازاته”.

وقالت السفيرة السويسرية مونيكا كيرغوز “من لا يعرف تاريخ لقمان سليم لن يفهم الحاضر ولن يعرف كيف يخطط للمستقبل، لقد بدأ وزوجته كتابة تاريخ لبنان منذ 5 سنوات”.