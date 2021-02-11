البث الحي
الأخبار|لبنان

بحضور سياسي ودبلوماسي.. تشييع جثمان الناشط اللبناني لقمان سليم (فيديو)

11/2/2021

بحضور سفراء وشخصيات سياسية ودبلوماسية ودينية بارزة، شيع لبنانيون، اليوم الخميس، جثمان الناشط لقمان سليم في مدفن خاص بحديقة منزله في حارة حريك بالضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت.

والخميس الماضي، عُثر على سليم (58 عاما) وهو ناشط وكاتب سياسي بارز، مقتولا بخمس طلقات نارية داخل سيارته بين بلدتي تفاحتا والعدوسية جنوبي لبنان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

وعقب التشييع، وجه والدا سليم حديثهما للبنانيين قائلين “الحِمل ثقيل. اقبلوا فكرة الحوار دون استخدام السلاح لخلق وطن يستحقه لقمان”.

وقالت دوروثي شيا السفيرة الأمريكية لدى بيروت، إن مقتل سليم “تصرف وحشي لا يمكن غفرانه”، مشددة على ضرورة الوصول إلى حقيقة من ارتكب هذه الجريمة الشنيعة”.

وطالب أندرياس كيندل السفير الألماني لدى لبنان، بتحقيق شفاف في مقتل سليم لمعرفة الحقيقة.

وقال كيندل “التقيت لقمان مرتين فقط والمرة الأخيرة كانت في هذه الحديقة حيث تناولنا العشاء في هذا البيت. خسارته هي خسارة شخصية لي. نتذكره من خلال أعماله وإنجازاته”.

وقالت السفيرة السويسرية مونيكا كيرغوز “من لا يعرف تاريخ لقمان سليم لن يفهم الحاضر ولن يعرف كيف يخطط للمستقبل، لقد بدأ وزوجته كتابة تاريخ لبنان منذ 5 سنوات”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام لبنانية

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

وزير خارجية قطر: نشكر تركيا على دعمها المصالحة الخليجية (فيديو)

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو

مصريون يحيون ذكرى تنحى مبارك: 11 فبراير أول انقلاب عسكري على الثورة

تمزيق صورة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك

مصري يعبر عن فرحته بتخرج ابنته بطريقة غير تقليدية.. وتفاعل واسع (فيديو)

الصورة التي تفاعل معها المصريون (مواقع التواصل)

أنقرة ترد على طلب واشنطن: لا يمكن لأي بلد أن يوجّه أوامر للمحاكم التركية

المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي (وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

محامية أمريكية للجزيرة مباشر: تدويل قضية اتهام السيسي بالخيانة العظمى (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (موافع التواصل)

مقال بفورين بوليسي: السيسي تعلم الدروس الخاطئة من سقوط مبارك ونهايته أسرع منه

صورة عليها وجوه الرئيس الراحل حسني مبارك (يسار) والرئيس الحالي السيسي خلال مظاهرة وسط القاهرة عام 2014 (رويترز-أرشيفية)

عائلة القذافي والمقربون منه.. أين ذهبوا بعد 10 أعوام على الثورة الليبية؟

الزعيم الليبي معمر القذافي (الثاني يسار) مع زوجته صفية وأولاده (غيتي - أرشيفية)

لاعب عظيم ورفض أخذ مليون جنيه.. تفاعل لافت مع تغريدة لساويرس عن أبو تريكة

النجم السابق لمنتخب مصر محمد أبو تريكة بين الجماهير في مباراة الأهلي وبايرن مونخ (مواقع التواصل)