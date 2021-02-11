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بسلاح آلي يزن طنا.. صحيفة يهودية تكشف تفاصيل اغتيال العالم الإيراني فخري زاده

تشييع جنازة العالم الإيراني محسن فخري زاده في طهران (الاناضول)
تشييع جنازة العالم الإيراني محسن فخري زاده في طهران (الاناضول)
11/2/2021

كشفت الصحيفة اليهودية البريطانية “ذا جويش كرونيكل”، الأربعاء، أن إسرائيل هي من تقف وراء اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قرب طهران.

وقالت الصحيفة وهي أقدم صحيفة يهودية في العالم، إن فخري زاده “قُتل بواسطة سلاح يزن طنا جرى تهريبه إلى إيران بواسطة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد بعد تفكيكه إلى عدة أجزاء”.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر استخباراتية أنه تم نصب كمين للعالم محسن فخري زاده ومراقبة تحركاته على مدى ثمانية أشهر. وأنه ساهم في هذه العملية السرية نحو 20 عميلا بينهم مواطنون إسرائيليون وإيرانيون.  

وأكدت الصحيفة اليهودية التي تتخذ من لندن مقرا لها أن “إسرائيل نفذت العملية بمفردها دون تدخل أمريكي”، لكنها أوضحت أن المسؤولين الأمريكيين تلقوا إخطارا مسبقا بالأمر.

وكانت السلطات الإيرانية قد وجهت أصابع الاتهام إلى إسرائيل، وكتب وزير الخارجية محمد جواد ظريف حينذاك على صفحته على  تويتر عن توافر “دلائل جدية على وجود دور إسرائيلي”.

وردا على تقرير الصحيفة، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية “نحن لا نعلق على مثل هذه الأمور. لم يحدث تغيير في موقفنا”.

وكانت أجهزة الاستخبارات الغربية والإسرائيلية قد وصفت فخري زاده بأنه العقل المدبرللبرنامج السري الإيراني لصنع قنبلة نووية والذي أوقف عام 2003.

وجاء في تقرير الصحيفة أن وفاة فخري زاده سيزيد من “أمد الفترة الزمنية التي تحتاجها إيران لصنع قنبلة من نحو ثلاثة أشهر ونصف الشهر إلى عامين”وأن “إيران ستحتاج ست سنوات على الأقل قبل توافر بديل لفخري زاده”.

المصدر : رويترز

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