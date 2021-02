“قرار صحيح وصائب”.. بايدن يرحب بإطلاق سراح لجين الهذلول (فيديو)

رحّب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإطلاق سراح الناشطة الحقوقية السعودية لجين الهذلول وقال إنه “قرار صحيح وصائب”.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لوزارة الدفاع أمس الأربعاء إن لجين “كانت مدافعة قوية عن حقوق المرأة، وإطلاق سراحها من السجن هو الأمر الصائب الذي ينبغي القيام به”.

وأفرجت السلطات السعودية عن لجين الهذلول، أمس الأربعاء، بعدما أمضت نحو ثلاث سنوات خلف القضبان على خلفية اتهامها بالتحريض على تغيير النظام.

واعتقلت لجين (31 عاما) في مايو/أيار عام 2018، وأحالت السلطات السعودية قضيتها إلى محكمة مختصة بقضايا الإرهاب، الشهر الماضي.

وكانت محكمة سعودية قضت بسجن لجين 5 سنوات و8 أشهر، وتضمّن الحكم وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة.

ورحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالإفراج عن لجين الهذلول، وقالت إنه “تطور موضع ترحيب كبير”.

وأعربت عضو الكونغرس، إلهان عمر عن سعادتها بإطلاق سراح الناشطة الحقوقية وقالت في تغريدة لها “ينبغي على السعودية إطلاق سراح باقي الناشطات المعتقلات”.

This is wonderful news! We’ve been pushing for this for so long. ❤️

Now Saudi Arabia must allow her to leave the country and release the rest of the women's rights activists still in prison. https://t.co/oelhHivGnS

