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شاهد: لحظة سقوط شاحنة من ارتفاع 21 مترا

لحظة سقوط الشاحنة من أعلى جسر متجمد (مواقع التواصل)
لحظة سقوط الشاحنة من أعلى جسر متجمد (مواقع التواصل)
11/2/2021

التقطت كاميرا مرور في ولاية ويسكونسن الأمريكية مشهدًا لشاحنة تسقط من على ارتفاع 70 قدمًا (21.34 مترًا) بأحد الطرق السريعة وسط الجليد.

ويظهر الفيديو الشاحنة وهي تصطدم بحوض ثلج من الجانب الأيمن قبل ثوانٍ من السقوط، حيث فقد السائق السيطرة عليها أثناء القيادة على منحدر التقاطع وتجاوز الجدار الفاصل، ثم سقط من ارتفاع كبير.

وقال مكتب عمدة مقاطعة ميلووكي إن شاحنة بيك أب كانت تسير على الطريق عندما انزلقت من الجهة الشرقية إلى المنحدر الجنوبي، عند تقاطع قرب حديقة الحيوان. وأُغلقت جميع المنحدرات لعدة ساعات.

وعندما وصل المسؤولون وجدوا الشاحنة الحمراء التي انزلقت من المنحدر الجليدي ثابتة في وضع مستقيم بالطريق أدناه.

وقال المكتب “كان هناك شخصان يساعدان السائق الذي كان واعيًا ويتنفس ولم تظهر عليه علامات الضعف”، وتم نقله إلى مستشفى محلي بواسطة إدارة إطفاء ميلووكي.

لكن شقيقة السائق قالت لوسائل إعلام محلية إن أمامه فترة شفاء طويلة، ونشرت على فيسبوك أنه أصيب بكسر في الظهر والرقبة والساقين.

وقالت مقاطعة ميلووكي إنها تعمل بأسرع ما يمكن لإزالة الثلوج لتجنب حوادث الاصطدام، وقال مكتب عمدة المقاطعة إنه يواصل التحقيق في الحادث.

وقال مدير الطرق السريعة والصيانة في مقاطعة ميلووكي إيدي سانتياغو “أكبر خطر في ذلك هو الذوبان والتجميد الذي يخلق منحدرا طبيعيًا”.

 

وأضاف المسؤول “الثلج قاسٍ كالخرسانة، لذا فإن الكثير من معداتنا موجودة هناك، وهي تتكسر في الأساس، وتقطع حرفيًا الثلج والجليد لإزالة ذلك”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام أمريكية

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