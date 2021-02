شاهد: “معركة” بكرات الثلج بين الشرطة ومواطنين في هولندا

في مشهد غير مألوف.. جرت معركة مرحة بكرات الثلج بين ضباط الشرطة في العاصمة الهولندية أمستردام والسكان المحليين في ساعات الصباح الباكر من عطلة نهاية الأسبوع.

والتقط مصور مستقل يدعى توماس شليبر مقطع فيديو يظهر قوة من الشرطة في منطقة نيميغن وهي تواجه السكان، وتبادل الطرفان القذف بكرات الثلج وسط أجواء من المرح والضحك.

