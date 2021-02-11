شاهد: “معركة” بكرات الثلج بين الشرطة ومواطنين في هولندا

في مشهد غير مألوف.. جرت معركة مرحة بكرات الثلج بين ضباط الشرطة في العاصمة الهولندية أمستردام والسكان المحليين في ساعات الصباح الباكر من عطلة نهاية الأسبوع.

والتقط مصور مستقل يدعى توماس شليبر مقطع فيديو يظهر قوة من الشرطة في منطقة نيميغن وهي تواجه السكان، وتبادل الطرفان القذف بكرات الثلج وسط أجواء من المرح والضحك.

Only just spotted that at the end of the clip the police seems to be sending in reinforcements 🤣 — Michiel van Hulten (@mvanhulten) February 7, 2021

وفي مقطع فيديو آخر، شوهد ضباط الشرطة وهم يؤدون زلاجات طوعية على الجليد بشاحنتهم.

وظهرت شاحنة للشرطة وهي تقوم بانزلاقات في ساحة البلدة، ورسمت السيارة “كعكًا دائريًا” أي التفت في دوائر حول نفسها، وقد ساعدها الثلج في التزلج بسهولة.

Hoe vaak in je leven krijg je de kans om dit te doen? — bacobaar (@bacobaar) February 8, 2021

ونشرت وسائل إعلام محلية وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو لتساقط الثلوج بكثرة في هولندا خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد عاصفة ثلجية شديدة، ورصدوا احتفال السكان.

واستغل السكان الفرصة للتزلج والتزحلق على الجليد في الشوارع الهولندية، كما قام بعضهم بصنع أكثر من شكل لرجل الثلج في أمستردام قبل أن تشتبك الشرطة والسكان المحليون في معركة ودّية ممتعة بكرات الثلج.