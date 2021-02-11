شاهد: “معركة” بكرات الثلج بين الشرطة ومواطنين في هولندا

بثت وسائل إعلام أمريكية مقاطع متداولة وصورا قوية لانهيار جليدي ضخم في ولاية يوتا غربي الولايات المتحدة، وحظيت اللقطات بتفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
في مشهد غير مألوف.. جرت معركة مرحة بكرات الثلج بين ضباط الشرطة في العاصمة الهولندية أمستردام والسكان المحليين في ساعات الصباح الباكر من عطلة نهاية الأسبوع.
والتقط مصور مستقل يدعى توماس شليبر مقطع فيديو يظهر قوة من الشرطة في منطقة نيميغن وهي تواجه السكان، وتبادل الطرفان القذف بكرات الثلج وسط أجواء من المرح والضحك.
Only just spotted that at the end of the clip the police seems to be sending in reinforcements 🤣
— Michiel van Hulten (@mvanhulten) February 7, 2021
وفي مقطع فيديو آخر، شوهد ضباط الشرطة وهم يؤدون زلاجات طوعية على الجليد بشاحنتهم.
وظهرت شاحنة للشرطة وهي تقوم بانزلاقات في ساحة البلدة، ورسمت السيارة “كعكًا دائريًا” أي التفت في دوائر حول نفسها، وقد ساعدها الثلج في التزلج بسهولة.
Hoe vaak in je leven krijg je de kans om dit te doen?
— bacobaar (@bacobaar) February 8, 2021
ونشرت وسائل إعلام محلية وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو لتساقط الثلوج بكثرة في هولندا خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد عاصفة ثلجية شديدة، ورصدوا احتفال السكان.
واستغل السكان الفرصة للتزلج والتزحلق على الجليد في الشوارع الهولندية، كما قام بعضهم بصنع أكثر من شكل لرجل الثلج في أمستردام قبل أن تشتبك الشرطة والسكان المحليون في معركة ودّية ممتعة بكرات الثلج.
Snowball fight!!! ❄️❄️❄️ #sneeuw #Amsterdam pic.twitter.com/RaSlFMiUH5
— Keith Jenkins (@velvetescape) February 7, 2021
Police and citizens are having a snowball fight in Amsterdam, love this!!RT @schlijper: Dam 07.02.2021 05:10 #Amsterdam #sneeuw @Politie_Adam pic.twitter.com/Bcvz5MmjTo
— Eve (@Eve_Venn) February 7, 2021
When snowing in Amsterdam #snow #sneeuw #amsterdam #nieuws @NOS @RTLnieuws @AT5 @NUnl pic.twitter.com/OwfrNxJfad
— Cuno de Bruin (@CunodeBruin) February 7, 2021
Als je buurvrouw een sledehond heeft ❄️❄️❄️ pic.twitter.com/U3QIUnqUeb
— Stefan Persoon (@Inno_Agro) February 7, 2021
Only in Someren #sneeuw pic.twitter.com/5EyYm3Vxe7
— Chris van Seggelen (@vierhoog) February 7, 2021
Harde wind en sleepret #sneeuw #sneeuwpret pic.twitter.com/58eakIS7Hm
— Frank van Deutekom (@frank_deut) February 7, 2021