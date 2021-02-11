شاهد: بايرن ميونخ يتوّج بكأس العالم للأندية ليكمل السداسية

فاز بايرن ميونيخ الألماني بهدف نظيف على تيجرس المكسيكي بفضل هدف بنجامين بافارد عقب مرور ساعة تقريبا ليتوج بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم في قطر، اليوم الخميس، ويحقق لقبه السادس في أقل من تسعة أشهر.

وسجل بافارد الهدف في الدقيقة 59 عقب مراجعة الفيديو أمام نحو 12 ألف مشجع في استاد المدينة التعليمية بعد أن أوقف ناويل جوزمان حارس تيجرس ضربة رأس روبرت ليفاندوفسكي.

وبات الفريق البافاري ثاني فريق بعد برشلونة الإسباني يحقق إنجاز التتويج بالسداسية (دوري أبطال أوربا، كأس السوبر الأوربية، الدوري والكأس والسوبر المحلي علاوة على مونديال الأندية).​​​​​​​

واللقب هو السادس للمدرب هانز فليك منذ تولى القيادة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ونال بايرن لقبه الثاني بالمسابقة بعد 2013 ما يعني تفوق أندية أوربا في آخر ثماني مباريات نهائية.