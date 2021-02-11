سجال بين باحث إسرائيلي ومذيع مصري بسبب صورة قديمة.. ما القصة؟ (فيديو)

عرض الإعلامي المصري محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة في حلقة بثت، الأحد الماضي، مقاطع مصورة للداعية الإسلامي حازم شومان، قال إنها رصد لجرائمه.
أثارت صورة قديمة لمذيع مصري في القدس المحتلة حالة من السجال والجدل بينه وبين باحث إسرائيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ففى الوقت الذى أعلن فيه الأول رفضه التطبيع مع إسرائيل، اتهمه الآخر بدخول القدس بتأشيرة إسرائيلية.
"خطاب #السيسي مزدوج وهو استمرار لعهد #مبارك" .. كيف يتعامل الرئيس المصري مع إسرائيل؟#مصر #المسائية pic.twitter.com/SHhdis5nKM
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 10, 2021
تعود تفاصيل القصة إلى الثلاثاء الماضى عندما قام المذيع المصري نشأت الديهى، بنشر صورة له فى القدس المحتلة، مما دفع الباحث الإسرائيلي إيدى كوهين، لمشاركة الصورة عبر حسابه معلقا “إعلامي مصري يطبع مع إسرائيل”.
هل تغيرت سياسة الاحتلال .. ما سر كشف إسرائيل للمطبعين؟#المسائية #نشأت_الديهي pic.twitter.com/Ml0uecNEDk
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 10, 2021
ووصف كوهين الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي بـ”المطبع” الذى يقدم خطابا مزدوجا للحصول على موافقة إسرائيل على بيع الأسلحة، لكنه يترك الإعلام المصري يهاجم تل أبيب.
واستنكر كوهين فى تصريحات للجزيرة مباشر، إعلان بعض الإعلاميين المصريين رفضهم لدولة الاحتلال رغم زيارتهم لها من قبل.
وهاجم كوهين نشأت الديهي، وأشار إلى دخوله إسرائيل عام 2016، بتأشيرة إسرائيلية عبر جسر اللنبي المعروف بجسر الملك حسين الحدود ( الواصل بين الأردن وفلسطين).
كيف وصل الصحفي المصري نشأت الديهي إلى #القدس؟#مصر #فلسطين #المسائية pic.twitter.com/CyjJtrhx12
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 10, 2021
وبلهجة حادة قال كوهين “نحن دولة قانون ولسنا دولة عربية ولا يمكن أن يدخل إلى القدس إلا عن طريق تأشيرة دخول إسرائيلية” متهما الديهي بالكذب.
وأوضح الديهي عبر حسابه على تويتر أنه تلقى دعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2016 لزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنه دخل عبر سيارات تابعة للرئاسة الفلسطينية. وأشار إلى رفضه التطبيع مع دولة الاحتلال.
بث مباشر لنشأت الديهي عن حقيقة زيارة القدس وأكاذيب كوهينhttps://t.co/h90p0g2wEh#الديهي_يفضح_كوهين
— برنامج بالورقة والقلم (@blwar2awel2alm) February 10, 2021
إلا أن كوهين نفى تلك الرواية مشيرا إلى بلاده تضبط حدودها ولا يمكن العبور إلي داخلها إلا من خلال تأشيرة إسرائيلية.
وشدد على أن أى شخص يدخل إلى القدس، لا يمر إلا عبر تأشيرة إسرائيلية حتى ولو لم يحصل على ختم دخول على جواز سفره.
وقال كوهين إن الديهي يتبني خطابا مزدوجا وفق نهج نظام السيسي الذى يعد امتدادا لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وتابع “بيكونوا معنا ويستشيرونا وسط علاقات ممتازة لكن فى العلن بيشتموا اليهود”.
واستطرد “هذا استمرار لنظام مبارك والسيسي يريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وإسرائيل لأنه يريد المساعدات كما يريد الأموال والأسلحة وكذلك موافقة إسرائيل على شرائه لتلك الأسلحة”.
إيدي كوهين يتهم الديهي بالتطبيع مع إسرائيل.. و #نشأت_الديهي يرد: انت كاذب وحقير #الديهي_يفضح_كوهين#بالورقة_والقلم#TeNTV pic.twitter.com/fMhbbVqAuM
— TeN TV (@TeNTVEG) February 9, 2021
وتساءل كوهين “لماذا لم تتخذ نقابة الصحفيين المصرية موقفا ضد الديهي على غرار غيره من الصحفيين” معتبرا أن سبب ذلك يعود إلى حسن علاقته مع النظام، على حد قوله.