شاهد: عرض خمسة مقاطع فيديو صادمة لاقتحام الكونغرس خلال محاكمة ترمب

كشف المدعون العامون في القضية التي يحاكم فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أمام الكونغرس بتهمة التحريض على اقتحام الكونغرس، في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، عن عينات صادمة من مقاطع فيديو بما في ذلك لقطات غير مرئية من قبل.

وعرض مديرو المساءلة الديمقراطيين -ويعملون مدعين عامين في القضية- مقاطع على جمهورهم من أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعملون في الواقع كمحلفين.

وأظهرت اللقطات المروعة حجم الهجوم الخطير الذي تعرض له مبنى الكونغرس (الكابيتول)، بما في ذلك تهديدات طالت عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الذين حضروا في الغرفة أثناء المحاكمة.

وفيما يلي عرض للحظات الخمس الأكثر إثارة في هذه الفيديوهات، كما جاء في تقرير لجريدة الغارديان البريطانية:

ضابط ينقذ ميت رومني من الموت

توقف المدعون كثيرا عند صور يوجين غودمان، وهوضابط شرطة يعمل في مبنى الكونغرس، ورحبوا به وأثنوا على بطولته لمواقفه المشرّفة خلال يوم الاقتحام.

وأظهرت لقطات الفيديو غودمان وهو يحذر رومني من أن مثيري الشغب في طريقهم إليه بعد لحظات من اختراق حشد من أنصار دونالد ترمب للمبنى.

WATCH: New footage shows Officer Eugene Goodman rush Sen. Mitt Romney away from the rioters https://t.co/rnCk9EvEDw pic.twitter.com/iIJIkV5VBJ — Yahoo News (@YahooNews) February 10, 2021

وشغّل المدعون اللقطات التي أظهرت غودمان وهو يركض نحو رومني لتحذيره من اختراق مبنى الكابيتول، وبعد لقاء غودمان استدار رومني وركض هاربا.

وقال رومني في وقت لاحق إنها المرة الأولى التي أرى فيها لقطات غودمان وهو يخبرني بالوصول إلى برالأمان، وقال للصحفيين “أتطلع إلى شكره”.

غودمان يواجه المشاغبين

كما أظهرت اللقطات مثيري الشغب وهم يصرخون ويقتحمون مبنى الكونغرس، حيث انتزع بعض المشاغبين طفايات حريق من الجدران أثناء اقتحامهم الممرات.

وأبانت الصور عن الضابط غودمان وهو يصرخ في وجوه المحتجين “لا تفعلوا ذلك.. لا تفعلوا ذلك”.

EXPLICIT CONTENT >> Now playing of when mob meets Capitol Police Officer Goodman at the stairs… “WHERE THEY COUNT THE VOTES” and other expletives heard during the rage #ImpeachmentTrial @WUSA9 @CBSNews pic.twitter.com/jnZTjZxht1 — Mike Valerio (@MikevWUSA) February 10, 2021

وواجه غودمان الحشد رافعًا يديه تجاههم للتوقف، ثم تراجع وصعد الدرج، ووجّههم بعيدًا عن باب مجلس الشيوخ والغرفة التي كان يوجد بها نائب الرئيس مايك بنس بمعية أسرته على بعد 100 قدم.

الغوغاء يطاردون مايك بنس وعائلته

استهدف مقتحموا مبنى الكابيتول نائب الرئيس السابق، الذي رفض مساعدة رئيسه دونالد ترمب في تقويض نتائج انتخابات 2020.

وفي مقطع فيديو عُرض كان المحتجون يهتفون “أخرج يا بنس.. يجب شنق مايك بنس” وهم يجوبون القاعات بحثا عن نائب الرئيس السابق ونواب آخرين، وفي الخارج أقاموا مشنقة مؤقتة في الميدان بالقرب من مبنى الكابيتول.

واقترب المحتجون من مسافة 100 قدم من بنس، وساعد الضابط يوجين غودمان في توجيه المشاغبين بعيدًا عن المكان الذي كان يختبئ فيه.

Truly remarkable footage of Vice President Pence and his family being escorted out of the Senate chamber. President Trump was back at the White House, continuing to trash Pence, according to multiple people. pic.twitter.com/Vr3c5EBwTR — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) February 10, 2021

وقالت مديرة المساءلة في مجلس النواب ستيسي بلاسكيت “يمكنك سماع الغوغاء وهم يطالبون برأس نائب رئيس الولايات المتحدة”.

وأظهرت لقطات أمنية لم تظهر من قبل كيف تم إجلاء مايك بنس وعائلته من قاعة مجلس الشيوخ في وقت كان المحتجون داخل مبنى الكابيتول بالفعل.

المحتجون يطالبون برأس نانسي بيلوسي

وأظهرت لقطات أمنية عرضتها ستايسي بلاسكيت، أنصارترمب وهم يطالبون برأس رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، مباشرة بعد دخولهم مبنى الكابيتول.

Straight out of a horror film. Insurrectionist calling for Nancy Pelosi pic.twitter.com/itXdEpCOI1 — Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) February 10, 2021

كما شغّلت بلاسكيت صوتًا لأحد موظفي بيلوسي يطلب المساعدة من شرطة الكابيتول لأن المحتجين كانوا يقرعون باب مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وبعد وقت قصير من دخولهم إلى مبنى الكابيتول، جرى إجلاء بيلوسي إلى مكان آمن.

الشرطة تطلب الدعم

عرض أعضاء ديموقراطيون بمجلس النواب لقطات لمؤيدي ترمب وهم يهدمون الأسوار وربطوها بصوت ضباط يجرون مكالمات خارجية يطلبون فيها الدعم.

وشغّل المدعون إشارة راديو الشرطة حيث وصف الضباط إصابة العديد منهم، وقالوا “إنهم يلقون علينا بأعمدة معدنية” وطالبوا بتعزيزات فورية.

Here are the evacuation and lockdown alerts sent by Capitol Police that day as they were happening on Jan. 6 https://t.co/ctld1NYokx — Scott Wong (@scottwongDC) February 10, 2021

وعرض الديمقراطيون لقطات لمثيري الشغب وهم يكسرون النوافذ بدروع قوات مكافحة الشغب لتسلق مبنى الكابيتول.