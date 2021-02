الأمم المتحدة تطالب مصر برفع رامي شعث وزياد العليمي من قوائم الإرهاب

اتهم خبراء أمميون السلطات المصرية بإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب للنيل من العاملين في مجال حقوق الإنسان.

وحث الخبراء في بيان لهم، اليوم الخميس، السلطات المصرية على رفع أسماء الناشطيْن رامي شعث وزياد العليمي من قائمة الإرهاب ووقف سوء الاستخدام المنهجي لقوانين مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال جلسة استئناف عقدتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، ومن المقرر أن تصدر قرارها في 10 مارس/آذار المقبل.

🇪🇬 #Egypt: UN experts urge authorities to remove Ramy Shaath & Zyad El-Elaimy from a “terrorist” list and to stop the systemic misuse of counter-terrorism powers. They are concerned that this indicates a systemic problem with #HumanRights protections 👉 https://t.co/7uAIXZNyUe pic.twitter.com/vAasMNFW7f

— UN Special Procedures (@UN_SPExperts) February 11, 2021