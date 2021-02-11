البث الحي
الأخبار

الأمم المتحدة تطالب مصر برفع رامي شعث وزياد العليمي من قوائم الإرهاب

رامي شعث، الناشط الفلسطيني المصري، ونجل نبيل شعث وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق (مواقع التواصل)
رامي شعث، الناشط الفلسطيني المصري، ونجل نبيل شعث وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق (مواقع التواصل)
11/2/2021-|آخر تحديث: 11/2/202107:08 PM (مكة المكرمة)

اتهم خبراء أمميون السلطات المصرية بإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب للنيل من العاملين في مجال حقوق الإنسان.

وحث الخبراء في بيان لهم، اليوم الخميس، السلطات المصرية على رفع أسماء الناشطيْن رامي شعث وزياد العليمي من قائمة الإرهاب ووقف سوء الاستخدام المنهجي لقوانين مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال جلسة استئناف عقدتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، ومن المقرر أن تصدر قرارها في 10 مارس/آذار المقبل.

 

وشعث هو نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق نبيل شعب، ويحمل شعث الابن الجنسية المصرية-الفلسطينية وهو ناشط فاعل في حملة مقاطعة إسرائيل.

ويعد المحامي وعضو البرلمان المصري الأسبق زياد العليمي من أبرز وجوه ثورة 25 يناير.

وقبضت السلطات المصرية على كل من زياد وشعث العام الماضي على خليفة اتهامهما وآخرين بتشكيل (خلية الأمل).

وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء قانون مكافحة الإرهاب وتعريفاته وإساءة استخدام السلطات المصرية له، وهو ما قد يؤثرعلى حقوق الناشطين بعد إدراجهما العام الماضى على قائمة الإرهاب.

وقال البيان إن مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي خلصت إلى أن شعث محتجز بشكل تعسفي، ودعوا إلى إطلاق سراحه على الفور، وعدوا وضعه على قائمة الإرهاب يتناقض وافتراض براءته، مما يشكل انتهاكا للمادة 14 من العهد الدولي.

ويأتي البيان بعد يومين من إعلان زوجة شعث عن سماح السلطات المصرية لها بزيارة زوجها في السجن للمرة الأولى منذ 19 شهرا.

وذهب الخبراء إلى أن إساءة السلطات المصرية استخدام إجراءات الإدراج على قوائم الإرهاب يهدف إلى مهاجمة العاملين في مجال حقوق الإنسان، وأشاروا إلى أن استمرار تلك الإساءات لا يتوافق مع الالتزامات الدولية ويقوض الجهود الدولية لمنع الإرهاب من خلال إساءة استخدامها محليًا.

وكشف فريق العمل أن حالة الناشطين المصريين ليست فردية لكنها تأتي ضمن قضايا أخرى وقعت خلال السنوات الخمس الماضية، وعكست انتهاك الحكومة المصرية لالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المصالح قبل حقوق الإنسان.. خيبة أمل منظمات مدنية من موقف ماكرون تجاه السيسي(فيديو)

عبّر ناشطون في منظّمات غير حكوميّة ومسؤولون عن خيبة أملهم لأنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “وضع المصالح الاقتصاديّة قبلَ ملف حقوق الإنسان خلال زيارة نظيره المصري عبد الفتّاح السيسي لباريس.

9/12/2020
المزيد من الأخبار

الشناوي يقود الأهلي للفوز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية بقطر (فيديو)

محمد الشناوي قائد وحارس الأهلي المصري (رويترز)

بسلاح آلي يزن طنا.. صحيفة يهودية تكشف تفاصيل اغتيال العالم الإيراني فخري زاده

تشييع جنازة العالم الإيراني محسن فخري زاده في طهران (الاناضول)

المنفي يلتقي حفتر ويصل بنغازي في أول زيارة منذ انتخابه رئيسا للمجلس الرئاسي

المنفي (يسار) التقى حفتر (يمين) في الرجمة (فيسبوك)

بحضور سياسي ودبلوماسي.. تشييع جثمان الناشط اللبناني لقمان سليم (فيديو)

نصب مقام في حديقة منزل لقمان سليم حيث وارى جثمانه الثرى (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

محامية أمريكية للجزيرة مباشر: تدويل قضية اتهام السيسي بالخيانة العظمى (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (موافع التواصل)

عائلة القذافي والمقربون منه.. أين ذهبوا بعد 10 أعوام على الثورة الليبية؟

الزعيم الليبي معمر القذافي (الثاني يسار) مع زوجته صفية وأولاده (غيتي - أرشيفية)

مقال بفورين بوليسي: السيسي تعلم الدروس الخاطئة من سقوط مبارك ونهايته أسرع منه

صورة عليها وجوه الرئيس الراحل حسني مبارك (يسار) والرئيس الحالي السيسي خلال مظاهرة وسط القاهرة عام 2014 (رويترز-أرشيفية)

لاعب عظيم ورفض أخذ مليون جنيه.. تفاعل لافت مع تغريدة لساويرس عن أبو تريكة

النجم السابق لمنتخب مصر محمد أبو تريكة بين الجماهير في مباراة الأهلي وبايرن مونخ (مواقع التواصل)