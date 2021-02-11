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ليبيا.. بدء نزع الألغام بمناطق التماس في سرت (صور)

القوات العسكرية الليبية تبدأ في عملية إزالة الألغام بسرت (مواقع التواصل)
القوات العسكرية الليبية تبدأ في عملية إزالة الألغام بسرت (مواقع التواصل)
11/2/2021-|آخر تحديث: 11/2/202101:47 PM (مكة المكرمة)

بدأت فرق الهندسة العسكرية الليبية بإزالة الألغام من خطوط التماس بمدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) وحدودها.

وأشارت غرفة عمليات تحرير سرت، أمس الأربعاء، إلى بدء الفرق العسكرية في إزالة الألغام تنفيذا لاتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ”5+5″.

 

وأوضح الناطق باسم الغرفة العميد الهادى دراه، أن القوات ستقوم بنزع الألغام التى زرعتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر فى وقت سابق.
وأشار فى تصريحات إعلامية، إلى أن اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ”5+5″ على إزالة الألغام يرجع لمطلع الأسبوع الجارى وأن عمليات الإزلة بدأت منذ أمس الأربعاء وذلك تمهيدا لفتح طريق مصراتة- سرت.

وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، و5 من طرف قوات حفتر.

يأتي هذا القرار بعد يوم واحد من إعلان ملتقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف، الجمعة الماضية، تشكيل إدارة مؤقتة للبلاد بقيادة محمد المنفى، وذلك حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتضم الأدارة الجديدة كل من محمد هاشم المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي عضوين فيه، وعبد الحميد دبيبة رئيسا لمجلس الوزراء.

وتعاني ليبيا منذ سنوات صراعا مسلحا، حيث تنازع قوات حفتر، الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، مما أسقط العديد من القتلى والجرحى المدنيين.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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