مصري يعبر عن فرحته بتخرج ابنته بطريقة غير تقليدية.. وتفاعل واسع (فيديو)

“مليون مبروك التخرج.. دكتورة بسنت حسن شعراوي 2020”.. ممسكًا بهذه اللافتة العريضة وقف أب مصري أمام جامعة القاهرة، ليُعلن فرحته بتخرج ابنته من كلية الطب.

ورغم برودة الطقس والتخوفات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، قرر المهندس حسن شعراوي الاحتفاء بابنته بسنت بعد مشوار دراسة طويل في كلية طب القصر العيني ومكافأتها بعد ليالي السهر والتعب.

وتفاعل ناشطون مصريون على وسائل التواصل الاجتماعي مع تغريدة لشقيق بسنت على تويتر رصد فيها المشهد الإنساني، ونشر لقطات حظيت بانتشار واسع.

كانت من الطف الحاجات اللي شوفتها في اليوم، ربنا يبارك في عمره ✨ pic.twitter.com/ZGNaDZkTff — Celeste (@simplySherin) February 9, 2021

وعلّق شقيق بسنت “أبي العزيز يحمل لافتة فرحًا بتخرج أختي العزيزة من كلية الطب البشري جامعة القاهرة والسعادة تملأ عينه ممتزجة بدموع الفرح وأنا لا أعلم أيهما يشعرني بالفخر: أنك أبي؟ أم أنها أختي؟ بارك الله فيكما وحفظكما من كل سوء”.

ونقلت وسائل إعلام مصرية القصة قائلة إن بسنت لم تخيّب ظن والدها وبذلت مجهودًا غير متوقع على مدار 6 سنوات متصلة، وفق تعبير الأب، فقرر إسعاد أول فرحته وابنته الوحيدة التي أنجب بعدها 3 أولاد.

بسم الله ماشاء الله بسم الله تبارك الرحمن اللهم بارك

هل تعب الوالد ومشتقه ذابت في هذه الفرحة وكأنه لم يشقى قط — محمد حافظ (@Menam25Mohamed) February 9, 2021

ولم يتوقع الأب أن تصرفه العفوي سيلقى كل هذا التفاعل، فقد استوقفه عديد من المارة وطلبوا التقاط الصور معه ومشاركته فرحته وباركوا له نجاح ابنته متمنين لها التوفيق.

واتسع الأمر بعد ذلك ليمتد إلى منصات التواصل متخذًا أبعادًا إنسانية عدة تفاعل معها المصريون لا سيّما بعد انتشار لقطات للأب وهو يتجول داخل حديقة حاملًا اللافتة في سعادة غامرة.

لحظه تخرجي من الكليه كانت اكتر لحظه احتاج فيها لي ابوي💔💔💔💔💔💔💔كنته بدمع علي كل طالبه بستلم شهادتها معاها ابوها💔💔💔💔💔ربنا يرحمك ي بابا وينور قبرك 🥺🥺😭💔 — Rasha Babeker💛 (@rasha_babeker) February 9, 2021

الف الفين مبرووك والله كلنا فخورين بيها زيك حقيقي ربنا يباركلكم فيها و في بعض ❤يا رب و يفرحكم بيها دايما — بحر (@uniqueversion) February 8, 2021

ديما بلاقي نظرة الفخر ف عين بابا حتى لو معملتش أي إنجاز وبالذات قدام الناس بجد العيله هي الداعم الوحيد⁦♥️⁩ — 𝓔𝓼𝓻𝓪𝓪ツ (@esraa66612) February 9, 2021

عيونه بتطلع قلوب❤️❤️

ما شاء الله

الف مبروك ليها وربنا يفرحكم كمان وكمان — Mannon❤️ (@MernaHosny19) February 8, 2021

ربنا يخليهولك ويحافظ عليه مفيش اغلي ولا احن من الاب💔❤❤ +ربنا يباركلك في اختك وتبقا اكبر دكتوره في مصر ي رب🤲💖💖 — Goga (@Goga93726877) February 9, 2021

والله انا مالي دخل و حسييتت بالفخرر و بالفرحةةة🤎🤎🤎🤎 — حنيٓن. (@haniin_ha) February 9, 2021