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مصري يعبر عن فرحته بتخرج ابنته بطريقة غير تقليدية.. وتفاعل واسع (فيديو)

الصورة التي تفاعل معها المصريون (مواقع التواصل)
الصورة التي تفاعل معها المصريون (مواقع التواصل)
11/2/2021-|آخر تحديث: 11/2/202104:04 PM (مكة المكرمة)

“مليون مبروك التخرج.. دكتورة بسنت حسن شعراوي 2020”.. ممسكًا بهذه اللافتة العريضة وقف أب مصري أمام جامعة القاهرة، ليُعلن فرحته بتخرج ابنته من كلية الطب.

ورغم برودة الطقس والتخوفات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، قرر المهندس حسن شعراوي الاحتفاء بابنته بسنت بعد مشوار دراسة طويل في كلية طب القصر العيني ومكافأتها بعد ليالي السهر والتعب.

وتفاعل ناشطون مصريون على وسائل التواصل الاجتماعي مع تغريدة لشقيق بسنت على تويتر رصد فيها المشهد الإنساني، ونشر لقطات حظيت بانتشار واسع.

وعلّق شقيق بسنت “أبي العزيز يحمل لافتة فرحًا بتخرج أختي العزيزة من كلية الطب البشري جامعة القاهرة والسعادة تملأ عينه ممتزجة بدموع الفرح وأنا لا أعلم أيهما يشعرني بالفخر: أنك أبي؟ أم أنها أختي؟ بارك الله فيكما وحفظكما من كل سوء”.

ونقلت وسائل إعلام مصرية القصة قائلة إن بسنت لم تخيّب ظن والدها وبذلت مجهودًا غير متوقع على مدار 6 سنوات متصلة، وفق تعبير الأب، فقرر إسعاد أول فرحته وابنته الوحيدة التي أنجب بعدها 3 أولاد.

ولم يتوقع الأب أن تصرفه العفوي سيلقى كل هذا التفاعل، فقد استوقفه عديد من المارة وطلبوا التقاط الصور معه ومشاركته فرحته وباركوا له نجاح ابنته متمنين لها التوفيق.

واتسع الأمر بعد ذلك ليمتد إلى منصات التواصل متخذًا أبعادًا إنسانية عدة تفاعل معها المصريون لا سيّما بعد انتشار لقطات للأب وهو يتجول داخل حديقة حاملًا اللافتة في سعادة غامرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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