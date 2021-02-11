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المنفي يلتقي حفتر ويصل بنغازي في أول زيارة منذ انتخابه رئيسا للمجلس الرئاسي

المنفي (يسار) التقى حفتر (يمين) في الرجمة (فيسبوك)
المنفي (يسار) التقى حفتر (يمين) في الرجمة (فيسبوك)
11/2/2021-|آخر تحديث: 11/2/202107:25 PM (مكة المكرمة)

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، محمد المنفي، باللواء المتقاعد خليفة حفتر، وذلك بعد وصول المنفي إلى مدينة بنغازي شرقي البلاد.

وأكد حفتر دعمه للمجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الإنتخابات المنتظرة في ديسمبر/كانون الأول القادم.

ووصل المنفي إلى مدينة بنغازي قادما من العاصمة اليونانية أثينا، في أول زيارة له للمدينة منذ انتخاب القيادة الليبية الجديدة الجمعة الماضي.

وانتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي جرى في سويسرا برعاية دولية، رؤساء السلطة المؤقتة في ليبيا لإدارة شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتضم القائمة المنتخبة المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وكل من موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي عضوين في المجلس، وعبد الحميد دبيبة رئيسا لمجلس الوزراء.

وسيكون على دبيبة تشكيل حكومته وتقديمها إلى البرلمان خلال 21 يوما من تاريخ الانتخاب. وإذا لم يوافق البرلمان على التشكيل الوزاري يمكن لدبيبة تقديمه إلى ملتقى الحوار السياسي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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