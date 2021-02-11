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الشناوي يقود الأهلي للفوز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية بقطر (فيديو)

محمد الشناوي قائد وحارس الأهلي المصري (رويترز)
محمد الشناوي قائد وحارس الأهلي المصري (رويترز)
11/2/2021-|آخر تحديث: 11/2/202108:56 PM (مكة المكرمة)

تألق حارس المرمى محمد الشناوي وقاد فريقه الأهلي المصري للفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية في قطر بعد أن تغلب، اليوم الخميس، على بالميراس البرازيلي 3-2 بركلات الترجيح.

الشناوي يتصدى لضربة الترجيح الحاسمة (رويترز)

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين بطلي افريقيا وأمريكا الجنوبية، قبل أن يتصدى الشناوي قائد الأهلي لركلتي ترجيح بينها الركلة الحاسمة ليمنح بطل أفريقيا الميدالية البرونزية الثانية في تاريخ مشاركاته في البطولة.

وأحرز للأهلي كل من المغربي بدر بانون ومحمد هاني والنيجيري جونيور أجايي، فيما تصدى حارس بالميراس لركلة عمرو السولية وسدد مروان محسن في القائم الأيسر.

وتغلب الأهلي 1- صفر على الدحيل القطري في مباراته الأولى في البطولة قبل أن يخسر بهدفين أمام بايرن ميونخ الألماني في مباراة نصف النهائي.

وشارك الأهلي في البطولة ست مرات، وكانت أفضل نتائجه الفوز بالمركز الثالث عام 2006 في البطولة التي أقيمت في اليابان.

لاعبو الأهلي يحتفلون بالشناوي (رويترز)
المصدر : الجزيرة مباشر

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