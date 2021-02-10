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وزير الرياضة السعودي يصل الدوحة لحضور نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)

الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية (يمين) والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي (يسار) (مواقع التواصل)
الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية (يمين) والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي (يسار) (مواقع التواصل)
10/2/2021-|آخر تحديث: 11/2/202112:04 AM (مكة المكرمة)

وصل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر لها غدا الخميس.

وتأتي زيارة الفيصل للدوحة تلبيةً لدعوة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، لحضور مواجهة بايرن ميونخ الألماني وتيجريس المكسيكي، والتي يستضيفها ملعب المدينة التعليمية.

وكان في استقبال الفيصل كل من الشيخ جوعان آل ثاني والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وعدد من مسؤولي اللجنة الأولمبية القطرية.

وفي السياق، اجتمع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، مع القائم بالأعمال في سفارة السعودية علي سعد علي القحطاني، والذي وصل إلى الدوحة مؤخرًا بُعيد إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عقب قطيعة استمرت أكثر من ثلاث سنوات.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في حزيران/يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر، متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم الإرهاب، الأمر الذي نفته الدوحة.

وأغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الدوحة وأوقفت دخول القطريين إلى أراضيها، وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت الشهر الماضي في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.

واستؤنفت الرحلات الجوية بين قطر والسعودية في 11 من يناير/كانون الثاني الماضي بعد وقت قصير من إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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