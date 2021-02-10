وزير الرياضة السعودي يصل الدوحة لحضور نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)

وصل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر لها غدا الخميس.

وتأتي زيارة الفيصل للدوحة تلبيةً لدعوة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، لحضور مواجهة بايرن ميونخ الألماني وتيجريس المكسيكي، والتي يستضيفها ملعب المدينة التعليمية.

وكان في استقبال الفيصل كل من الشيخ جوعان آل ثاني والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وعدد من مسؤولي اللجنة الأولمبية القطرية.

📸 | جانب من وصول سمو الرئيس @AbdulazizTF إلى العاصمة القطرية الدوحة وفي استقباله سعادة رئيس @qatar_olympic الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني pic.twitter.com/u213GUOTb2 — Saudi Olympic | الأولمبية السعودية (@saudiolympic) February 10, 2021

وفي السياق، اجتمع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، مع القائم بالأعمال في سفارة السعودية علي سعد علي القحطاني، والذي وصل إلى الدوحة مؤخرًا بُعيد إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عقب قطيعة استمرت أكثر من ثلاث سنوات.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في حزيران/يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر، متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم الإرهاب، الأمر الذي نفته الدوحة.

تأتي زيارة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية إلى الدوحة تلبية لدعوة من سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية وذلك لحضور منافسات اليوم الختامي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم فيفا قطر 2020 غدا الخميس على استاد المدينة التعليمية. pic.twitter.com/mG8iWIbU1X — Team Qatar (@qatar_olympic) February 10, 2021

وأغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الدوحة وأوقفت دخول القطريين إلى أراضيها، وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت الشهر الماضي في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.

واستؤنفت الرحلات الجوية بين قطر والسعودية في 11 من يناير/كانون الثاني الماضي بعد وقت قصير من إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين.