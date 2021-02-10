واشنطن بوست: غالبية معتقلي اقتحام الكونغرس عانوا من الإفلاس

كشفت صحيفة واشنطن بوست أن غالبية الأشخاص الذين تم اعتقالهم بسبب أعمال الشغب خلال اقتحام الكونغرس الأمريكي في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي عانوا في بعض مراحل حياتهم السابقة من الإفلاس.

وأوضح تحقيق خاص للصحيفة أن غالبية المشاركين في أحداث الشغب تراوحت أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس، وجميعهم أتوا من ولايات خارج العاصمة واشنطن.

وأظهر التقرير أن 60% من هؤلاء الأشخاص عانوا على مدى العقدين الماضيين من مشاكل مالية، بما في ذلك حالات الإفلاس أو إشعارات بالإخلاء أوالديون المعدومة أوالضرائب غير المسددة.

ووفقا لتحليل واشنطن بوست، فإن السجلات العامة لـ 125 متهماً تتضمن معلومات كافية عن تفاصيل سوداء بشأن تاريخهم المالي المضطرب.

ووجدت صحيفة واشنطن بوست أن معدل الإفلاس وسط أفراد المجموعة بلغ 18%، أي أعلى مرتين تقريبًا من متوسط معدل الإفلاس عند عامة الأمريكيين، وأن 25% من هؤلاء رُفعت في حقهم دعاوى قضائية للحصول على أموال مستحقة لدائن.

ووفقًا لملفات المحكمة، فإن 1 من كل 5 أعضاء من أفراد المجموعة واجهوا خسارة منزلهم في وقت ما.

وقالت سينثيا ميلر إدريس أستاذة العلوم السياسية المساعدة في إدارة مختبر أبحاث الاستقطاب والتطرف “أعتقد أن ما تكشفه الأرقام والتفاصيل أكثر من مجرد انعدام الأمن الاقتصادي عند هؤلاء، بل هو شعورعميق الجذور بعدم الاستقرار بشأن وضعهم الشخصي في بلد اسمه الولايات المتحدة الأمريكية”.