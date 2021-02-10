لاعب عظيم ورفض أخذ مليون جنيه.. تفاعل لافت مع تغريدة لساويرس عن أبو تريكة

أثار رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على سؤال لأحد المتابعين عن واقعة إهداء شيك قدره مليون جنيه للنجم السابق لمنتخب مصر والنادي الأهلي محمد أبو تريكة، حالة من التفاعل اللافت عبر منصات التواصل.

ووجه أحد المغردين عبر تويتر، سؤالًا للمليونير المصري مستفسرًا عن مدى صحة واقعة ذكرها سمير زاهر الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، في أحد اللقاءات المتلفزة، بشأن رفض أبو تريكة هدية ساويرس بعدما قاد المنتخب للفوز ببطولة الأمم الأفريقية عام 2006.

حصل ! بس كان عنده مشكلة مع عقد فودافون … لكن الاساس انه اخلاقه عالية ! و لاعب عظيم إخوانى او مش إخوانى …. https://t.co/mPZT7VUyn1 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 9, 2021

وأجاب ساويرس مؤكدًا صحة الواقعة “حصل..! بس كان عنده مشكلة مع عقد فودافون”.

وتابع “الأساس في أبو تريكة إن أخلاقه عالية ولاعب عظيم إخواني أو مش إخواني”. وأثار رد ساويرس ردود فعل واسعة على منصة تويتر.

ابو تريكة طول عمره علي مستوي عالي من الأدب و الاخلاق

اما اذا كل واحد مختلف مع النظام هايبقي اخواني علي كدا يبقي ٩٠% من شعب مصر اخوان — El Chapo (@AsserEwida) February 10, 2021

وكان سمير زاهر صرّح خلال مقابلة على فضائية “سي بي سي” مطلع عام 2017، بأن ساويرس جاء إلى مقر الاتحاد عقب الفوز ببطولة 2006 وأهدى أبو تريكة شيكًا بقيمة مليون جنيه.

لكن أبو تريكة رفض قبول المكافأة مفضلًا منحها للمنتخب في تصرف ينم عن عزة نفس نجم الكرة المحبوب، وفق قول زاهر.

وقاد أبو تريكة منتخب مصر للفوز بكأس أمم أفريقيا ثلاث مرات في أعوام 2006 و2008 و2010، قبل أن يعتزل اللعب في ديسمبر/كانون الأول 2013، وهو يقيم حاليًا في الدوحة.

وشارك اللاعب المحبوب جماهير الأهلي متابعة مباراته أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأٍس العالم للأندية، الإثنين الماضي، واختار أن يكون بين صفوف الجماهير في الدرجة الثالثة شمال.

ورغم خسارة الأهلي للمباراة بهدفين نظيفين، إلا أن فرحة الجماهير بأبو تريكة كانت الأكثر حضورًا على منصات التواصل وهتفت الجماهير للنجم المحبوب في الدقيقة الـ 22 (رقم قميص أبو تريكة قبل الاعتزال) من عمر المباراة وهي اللقطات التي حظيت بانتشار واسع.

وتأهل الفريق الألماني لمواجهة فريق تيغريس أونال المكسيكي في النهائي، بينما يلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي على المركزين الثالث والرابع، في البطولة التي تستضيفها العاصمة القطرية.

وفي أحدث التطورات، تلقت بعثة النادي الأهلي إخطارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بحرمان كل من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم “كهربا” من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي المقررة غدا الخميس.

جاء ذلك بعدما ظهر اللاعبان في لقطات وهما يصافحان أبو تريكة في ملعب أحمد بن علي الذي استضاف مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ، وعدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية التي فرضها المنظمون على المشاركين تفاديا للإصابة بفيروس كورونا، ما دفع أبو تريكة للتعليق معبرًا عن أسفه لما حدث.

@MKahraba @husseinelshahat انا اسف جدا والبركة فى باقي الرجالة بتاعتنا يقدروا يفرحونا جميعا — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 9, 2021

ويحظى أسطورة الأهلي السابق بجماهيرية كبيرة في مصر والعالم العربي، ويُلقب “بأمير القلوب” وأيضًا “تاجر السعادة” بفضل موهبته الكروية وأخلاقه الراقية، وفق وصف الجماهير.

ونفى أبو تريكة مرارًا صحة اتهامات موجهة إليه بتمويل “جماعة الإخوان” والمصنفة “جماعة إرهابية” من قبل النظام المصري الحالي، وهي الجماعة المنتمي إليها الرئيس الراحل محمد مرسي الذي انقلب عليه وزير دفاعه عبدالفتاح السيسي صيف عام 2013 قبل توليه الرئاسة لاحقًا.

الاحترام والا اخلاق

ارهابى القلوب

بنحبك يا تريكه ❤️ pic.twitter.com/7V2XW91Vuc — Ahmed sari (@AhmedBa38279491) February 9, 2021

أجمل مافي السوأل والجواب ان هناك اتفاق بين الجميع ان اخلاق ابو تريكه ليست محل لنقاش او الشك بشهاده شبه الجميع — حميده البلجيكي (@Rtamx3noA8LftXo) February 10, 2021

أبو تريكة سيظل أيقونة الكرة المصرية بموهبته أو أخلاقه أو حديثه .. سيبقي ويخلده التاريخ ويختفي من يقوم بتشويه في رمال النسيان فالبشر نوعان إما تكون أسد قوياً أو ضبع تنهش الرمم المتعفنة — حواديت مصرية (@tZRvBmE66Eivtbw) February 9, 2021

ليس فقط لاعبا مميزنا ،بل وصاحب اخلاق رائعة، وملتزم بدينه، وصاحب رؤية. — المهاجر (@AimanAbhari) February 10, 2021

ابو تريكه امير القلوب ♥️ نحبه ونحترمه ونقدره واحنا لينا الظاهر علم الغيب عند ربنا pic.twitter.com/DhbmoPoe4F — Fisho Mahmoud Elfishawy (@Fisho_Elfishawy) February 10, 2021

اخلاقه لا يختلف عليها أحد

لاعب عظيم ولم يأخذ ربع حقه رياضيا — إسماعيل أبو الشيخ (@Ismailabo_elshy) February 9, 2021