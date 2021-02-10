كمامة واحدة أم اثنتان؟ خبراء الصحة يجيبون

عندما يتعلق الأمر بحماية نفسك من أي سلالات متحورة من فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19)، ربما كان وضع كمامتين أفضل من الاكتفاء بواحدة.

وشوهد عدد من الساسة، من بينهم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والسناتور ميت رومني، وهم يضعون كمامتين، كما أن كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة أنتوني فاوتشي أوصى بأن يستعين الأمريكيون بكمامتين يوميًّا.

وجمعت وكالة رويترز مجموعة من خبراء الصحة للرد على أسئلة عن فيروس كورونا، ومن تلك الأسئلة ماذا يعتبرونه “الأصوب” في وضع الكمامات على الوجه.

وأكد أطباء وخبراء في الصحة العامة أن أي نوع من الحماية أفضل من عدم الاكتراث المطلق.

وقال الدكتور مات بينيكر رئيس الجمعية الأمريكية لعلم الفيروسات الإكلينيكي “نوع الكمامة الجيد هو ذلك الذي تضعه باستمرار على الأنف والفم متى كنت في مكان عام، وعلينا أن نركز على تحقيق ذلك الهدف أكثر من التركيز على وضع كمامتين”.

فإن كنت أكثر ميلا لوضع أكثر من كمامة فهناك بعض الإرشادات التي قد تهمك، من بينها:

البيئة الخطر

قال الدكتور دوش شيفر الأستاذ بمركز فريد هاتشينسون لأبحاث السرطان إن نوع الكمامات التي تستخدمها وعددها يتوقف على المكان الذي تنوي الذهاب إليه، مضيفًا “من الضروري جدًا أن تضع الكمامة على النحو المناسب وباستمرار عندما تكون في أجواء عالية المخاطر، حيث يمكن أن يكون الفيروس أسرع انتشارا”.

ويوصي شيفر باستخدام كمامة من القماش عندما يتمشى المرء في أجواء مفتوحة مثلا والاستعانة بكمامتين أو بأنواع متميزة من الكمامات مثل “كيه. إن. 95” أو (إن95) أو كمامتين عند الذهاب لأماكن العمل أو متاجر البقالة أو العيادات والمستشفيات.

الخامة

قال لورانس جوستين مدير معهد أونيل لقانون الصحة الوطني والعالمي بجامعة جورجتاون “إذا وضع المرء الكمامة بالطريقة الصحيحة، فستكون كل الأنواع فعالة”، غير أنه أشار إلى أن خامة الكمامة ونوعيتها يمكن أن تُحدث فارقًا أكبر من عددها.

وأضاف “وضع كمامتين أمر غير مفهوم لأننا لا نعرف نوع الخامة ولا نوعيتها”، مشيرًا إلى أن الكمامات الطبية المستخدمة في العمليات الجراحية أو الكمامات من نوع “كيه. إن. 95” أفضل.

واتفق الخبراء على أن الكمامة الفعالة تتكون من عدة طبقات، وقال الدكتور رائد الدويك رئيس معهد الأمراض التنفسية بمستشفى كليفلاند كلينيك “إذا كانت كمامتك من عدة طبقات، فمن غير الضروري استخدام كمامتين”.

ترتيب وضع الكمامات

عند استخدام أكثر من كمامة، يوصي الدكتور تشارلز هولمز مدير مركز الابتكار في الصحة العالمية بجامعة جورجتاون بوضع الكمامة الأجود أولا ثم الكمامة الأقل جودة فوقها، على سبيل المثال ينبغي وضع الكمامة الجراحية فوق الكمامة “كيه. إن 95″، أو وضع الكمامة القماشية فوق الكمامة الجراحية.

ومع هذا، كانت أهم نصيحة قدمها هولمز هو أن يغطي المرء وجهه، أيا ما كان الشكل، قال “أفضل كمامة هي تلك التي تضعها باستمرار على النحو المضبوط”.