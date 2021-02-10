البث الحي
الأخبار|اليمن

في مظهر نادر.. أعلى قمة في الجزيرة العربية تكتسي بالثلوج (فيديو)

أعلى قمة في الجزيرة العربية تكتسي بالثلوج(مواقع التواصل)
أعلى قمة في الجزيرة العربية تكتسي بالثلوج(مواقع التواصل)
10/2/2021

تفاجأ سكان مديرية” بني مطر” بالثلوج تغطي قمة جبل النبي شعيب غرب العاصمة اليمنية صنعاء، إذ لم يسبق للقمة الأعلى في الجزيرة العربية والتي يصل ارتفاعها نحو 3 آلاف و700 متر فوق سطح البحر أن تساقطت عليها ثلوج.

يقول سامي اليازلي وهو أحد سكان المنطقة للجزيرة مباشر إنها المرة الأولى التي يرون فيها الثلج، ونشر اليازلي مقاطع فيديو تبين المنطقة وقد غطاها اللون الأبيض.

وتداول مغردون في اليمن صورا ومقاطع فيديو لقمة جبل النبي شعيب، وقد غطتها الثلوج واللون الأبيض على امتداد المنطقة في مشهد نادر.

واستقطبت ظاهرة تساقط الثلوج يوم الثلاثاء الكثير من اليمنيين وتحولت إلى مزار سياحي، ووصفها بعض الزوار بأنها أصبحت منطقة في أوربا.

ومنطقة جبل النبي شعيب أعلى قمة في شبه الجزيرة العربية والشام، ويصل ارتفاع الجبل إلى 3670 متراً عن سطح البحر وتصل فيها درجات الحرارة في الشتاء هناك إلى درجات متدنية.

لكن هذه هي المرة الأولى بحسب السكان التي تتساقط فيه االثلوج في المنطقة التي تضم أيضا بعض الآثار الدينية منها مسجد أثري وقبّة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

كيف دفع المصريون ثمن العاصمة الإدارية الجديدة؟ (فيديو)

السيسي يتفقد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة (مواقع محلية مصرية)

طفل مفقود يشارك في عملية البحث عن نفسه مع الدفاع المدني (فيديو)

محامية أمريكية للجزيرة مباشر: تدويل قضية اتهام السيسي بالخيانة العظمى (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (موافع التواصل)

بعد فشلهم فى نقل المرضى للمستشفيات .. مصريون يصرخون أين السيسى؟(فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى (رويترز)
الأكثر قراءة

“كائن فضائي زارنا”.. عالم فيزياء فلكية في “هارفارد” يفجر جدلا واسعا

عالم الفيزياء الفلكية الأمريكي آفي لوب يتحدث عن حضارات كونية في أعماق السماء (غيتي)

إعلامي مصري يرد على السيسي بعد اتهامه قنوات الخارج باجتزاء الحقيقة.. ماذا قال؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (مواقع التواصل)

تركيا تطرح حلا جديدا للخلاف مع أمريكا حول الصواريخ الروسية

واشنطن فرضت عقوبات على أنقرة لحصولها على منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 (غيتي - أرشيفية)

تقزيم الدولة المصرية.. أو الدولة البديلة!