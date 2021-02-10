في مظهر نادر.. أعلى قمة في الجزيرة العربية تكتسي بالثلوج (فيديو)

تفاجأ سكان مديرية” بني مطر” بالثلوج تغطي قمة جبل النبي شعيب غرب العاصمة اليمنية صنعاء، إذ لم يسبق للقمة الأعلى في الجزيرة العربية والتي يصل ارتفاعها نحو 3 آلاف و700 متر فوق سطح البحر أن تساقطت عليها ثلوج.

يقول سامي اليازلي وهو أحد سكان المنطقة للجزيرة مباشر إنها المرة الأولى التي يرون فيها الثلج، ونشر اليازلي مقاطع فيديو تبين المنطقة وقد غطاها اللون الأبيض.

وتداول مغردون في اليمن صورا ومقاطع فيديو لقمة جبل النبي شعيب، وقد غطتها الثلوج واللون الأبيض على امتداد المنطقة في مشهد نادر.

واستقطبت ظاهرة تساقط الثلوج يوم الثلاثاء الكثير من اليمنيين وتحولت إلى مزار سياحي، ووصفها بعض الزوار بأنها أصبحت منطقة في أوربا.

ومنطقة جبل النبي شعيب أعلى قمة في شبه الجزيرة العربية والشام، ويصل ارتفاع الجبل إلى 3670 متراً عن سطح البحر وتصل فيها درجات الحرارة في الشتاء هناك إلى درجات متدنية.

لكن هذه هي المرة الأولى بحسب السكان التي تتساقط فيه االثلوج في المنطقة التي تضم أيضا بعض الآثار الدينية منها مسجد أثري وقبّة.