فيسبوك يحاصر المعلومات المضللة بشأن لقاحات كورونا

أعلن موقع فيسبوك عن تكثيف جهوده لكبح انتشار المعلومات المضلّلة حول لقاحات فيروس كورونا المستجد وتعزيز نشر الحقائق.

وتشمل هذه الخطوة حظر المجموعات التي تنشر بشكل متكرّر معلومات مضلّلة حول الفيروس واللقاحات بشكل عام.

ويعمل فيسبوك منذ أشهر بمساعدة منظمة الصحة العالمية على إزالة المعلومات المضلّلة بشأن كورونا والالتزام بالترويج للنصائح الصحية الصادرة عن منظمات موثوق بها.

وتضمّنت قائمة المعلومات المحظورة مزاعم بأن كوفيد- 19 من صناعة أشخاص، والإصابة به أكثر أمانًا من اللقاح، وأن اللقاحات سامّة أو تسبّب التوحد.

وحذّر نائب رئيس فيسبوك لشؤون النزاهة، غاي روزن، حسابات المجموعات التي تشارك معلومات مضلّلة عن اللقاحات من حظرها بشكل نهائي.