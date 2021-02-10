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طفل مفقود يشارك في عملية البحث عن نفسه مع الدفاع المدني (فيديو)

10/2/2021-|آخر تحديث: 10/2/202112:25 PM (مكة المكرمة)

في واقعة تبدو غريبة، بدأت كوادر الدفاع المدني والأهالي في وادي جرش شمالي الأردن، بالبحث عن طفل مفقود، ليتفاجأ الجميع بأن الصبي موجود بينهم ويشارك معهم في عملية البحث.

وكان الأمن العام الأردني أعلن، الأحد الماضي، ورود بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة جرش من قبل أحد المواطنين عن فقدان ابنه بالقرب من منطقة الحسبة القديمة.

وعلى الفور بدأت الشرطة والدفاع المدني بالبحث عن الطفل الذي اتضح أنه كان وسط الموجودين ويشارك معهم من دون أن يعلم أنه الطفل المقصود ليكتشف في النهاية أنه هو نفسه مَن يتم البحث عنه.

وأفاد بيان الأمن العام بالعثور على الصبي في حالة صحية جيدة.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، صورًا ومقطع فيديو يوثق الواقعة التي حظيت بكثير من التفاعلات الطريفة.

ويظهر في المقطع عدد من المواطنين المتجمعين برفقة فرق الإنقاذ، بينما تُسمع أصوات تفيد بالعثور على الطفل وأنه كان يشارك في البحث عن نفسه معهم.

الطفل اكتشف في النهاية أنه هو نفسه مَن يتم البحث عنه (مواقع التواصل)

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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