سيارة تدهس أم وطفلها ثم تتوقف فوقهما.. ماذا فعل المارة؟ (فيديو)

في تصرف إنساني سريع، تجمع المارة في أحد الشوارع بجنوب غربي الصين، وحملوا سيارة معًا لتخليص أم وابنها بعدما صدمتهما السيارة وبقيا أسفلها، بعدما توقفت فوقهما.

ورصدت كاميرات المراقبة اللحظات المرعبة للحادثة التي وقعت في مدينة زونيى بمقاطعة قويتشو قبل نحو أسبوع، حيث ظهر الطفل وأمه وقد دهستهما سيارة بيضاء اللون عند إحدى الزوايا، وسرعان ما توقفت بينما هما تحتها.

Trapped under a car, a mother and her son were saved by a group of passers-by who lifted the vehicle. pic.twitter.com/x1tB9e044P — SCMP News (@SCMPNews) February 10, 2021

وعلى الفور ركضت مجموعة من المارة للالتفاف حول السيارة بسرعة وحاولوا رفعها معًا لتخليص الأم والابن.

وبعد حوالي 20 ثانية، نجح المارة في إنقاذ المرأة وابنها وتم نقلهما إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، ونُشر الفيديو لأول مرة عبر موقع نيوز فلير.

ولحسن الحظ لم يصب الفتى بجروح خطيرة كما أصيبت المرأة بكسور بسيطة في كتفها وتتلقى علاجًا إضافيًا في المستشفى، بينما يجري التحقيق في القضية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.