سيارة تدهس أم وطفلها ثم تتوقف فوقهما.. ماذا فعل المارة؟ (فيديو)

في تصرف إنساني سريع، تجمع المارة في أحد الشوارع بجنوب غربي الصين، وحملوا سيارة معًا لتخليص أم وابنها بعدما صدمتهما السيارة وبقيا أسفلها، بعدما توقفت فوقهما.

ورصدت كاميرات المراقبة اللحظات المرعبة للحادثة التي وقعت في مدينة زونيى بمقاطعة قويتشو قبل نحو أسبوع، حيث ظهر الطفل وأمه وقد دهستهما سيارة بيضاء اللون عند إحدى الزوايا، وسرعان ما توقفت بينما هما تحتها.

Trapped under a car, a mother and her son were saved by a group of passers-by who lifted the vehicle. pic.twitter.com/x1tB9e044P

— SCMP News (@SCMPNews) February 10, 2021