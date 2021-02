خلال جلسة محاكمة افتراضية.. محام يظهر أمام القاضي بوجه قطة (فيديو)

بعد انتشار جائحة فيروس كورونا واتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي، أضحت مؤتمرات الفيديو وتطبيق زوم، من الوسائل التي يتم استخدامها عبر العالم بصورة رئيسية.

ومع استخدام هذه التقنيات التي لا يمكن الاستغناء عنها حاليا في ظل انتشار الجائحة برزت الكثير من المواقف المحرجة والمضحكة على مستوى العالم.

من هذه المواقف الطريفة ما حدث لأحد المحامين في ولاية تكساس الأمريكية خلال محاكمة عن بعد في إحدى القضايا، إذ لم يدرك في البداية أن أحدا قد استخدم التطبيق قبله وغيّر صورة المستخدم فيه إلى “قطة”.

IMPORTANT ZOOM TIP: If a child used your computer, before you join a virtual hearing check the Zoom Video Options to be sure filters are off. This kitten just made a formal announcement on a case in the 394th (sound on). #lawtwitter #OhNo @zoom_ushttps://t.co/I0zaj0wu6K

— Judge Roy Ferguson (@JudgeFergusonTX) February 9, 2021