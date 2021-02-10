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خلال جلسة محاكمة افتراضية.. محام يظهر أمام القاضي بوجه قطة (فيديو)

10/2/2021-|آخر تحديث: 10/2/202105:21 PM (مكة المكرمة)

بعد انتشار جائحة فيروس كورونا واتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي، أضحت مؤتمرات الفيديو وتطبيق زوم، من الوسائل التي يتم استخدامها عبر العالم بصورة رئيسية.

ومع استخدام هذه التقنيات التي لا يمكن الاستغناء عنها حاليا في ظل انتشار الجائحة برزت الكثير من المواقف المحرجة والمضحكة على مستوى العالم.

من هذه المواقف الطريفة ما حدث لأحد المحامين في ولاية تكساس الأمريكية خلال محاكمة عن بعد في إحدى القضايا، إذ لم يدرك في البداية أن أحدا قد استخدم التطبيق قبله وغيّر صورة المستخدم فيه إلى “قطة”.

وعندما فتح القاضي روي فيرغسون إجراءات افتراضية للمحكمة الجزئية رقم 394 في تكساس يوم الثلاثاء، لم يكن يتوقع أن يرى محامين.. وأيضا قطة صغيرة.

كانت “القطة” اللطيفة ذات العيون الزرقاء في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة هي في الواقع لمحامي المقاطعة رود بونتون، ولكن مغطى “بفلتر”.

وجلس المشاركون، في القضية ينتظرون سماع الحيثيات، لكن سرعان ما انفجروا بالضحك عندما سُمع المحامي وهو يقول” هل تسمعني؟ أنا هنا على المباشر، أنا لست قطة”.

اندهش المحامي من تكساس رود بونتون، عندما اكتشف أن وجهه كان يظهر مثل قطة خلال جلسة المحكمة على تطبيق (زوم) في حين كان مساعده يحاول تصحيح الوضع.

وقال القاضي الذي كان يحكم في القضية، للمحامي” السيد بونتون، ربما يكون تم تشغيل فلتر في إعدادات الفيديو الذي تظهر فيه”.

وهنا استدرك المحامي وقال إن مساعده كان يحاول إصلاح الإعدادات، وقال للقاضي” أنا هنا، أنا لست قطة” فأجابه القاضي ضاحكا” أستطيع أن أرى ذلك”.

التحقق من خيارات الفيديو

ومع انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب فيرغسون في تغريدة” نصيحة، إذا استخدم طفل جهاز الكمبيوتر الخاص بك، قبل الانضمام إلى جلسة استماع افتراضية، تأكد من خيارات زوم وإيقاف تشغيل المرشحات.”

وقال المحامي بونتون (69 عاما) لرويترز إنه غير متأكد من كيفية ظهور القطة، وأوضح” لقد قمت بتسجيل الدخول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بسكرتيري لأظهر في جلسة الاستماع، وعندما يكون الجميع جاهزا، يتصل القاضي لبدء الجلسة ويفترض أن يظهر وجه الجميع على التطبيق.

وأوضح بالقول” برز وجه الجميع باستثناء وجهي، كان وجهي قطة” مشيرا إلى أن القاضي ساعد في إزالة المرشح وبدأت الجلسة.

وبعد الجلسة، امتدح القاضي فيرغسون، المحامي لتعامله مع الموقف المحرج، ووصف الموقف بأنه” لحظة ممتعة” وقال” تعامل الجميع مع الأمر بكرامة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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