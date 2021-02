بعد 1001 يوم في السجن.. السعودية تفرج عن الناشطة لجين الهذلول

أفرجت السلطات السعودية عن الناشطة الحقوقية لجين الهذلول، اليوم الأربعاء، بعدما أمضت نحو ثلاث سنوات خلف القضبان على خلفية اتهامها بالتحريض على تغيير النظام.

وتفاعلت علياء الهذلول شقيقة الناشطة السعودية المدافعة عن حقوق المرأة على حسابها على تويتر مع خبر إطلاق السلطات السعودية سراح شقيقتها بالكثير من الفرح، وذلك في قضية أثارت تنديدًا دوليًا واسعًا، وكتبت “أحلى يوم بحياتي، لجين بيت أهلي”.

وكتبت شقيقتها الأخرى، لينا الهذلول، في تغريدة على تويتر “لجين في المنزل بعد 1001 يوم في السجن”، وأرفقتها بصورة للناشطة بعيد الإفراج عنها.

The @LoujainHathloul at home after 1001 days in prison pic.twitter.com/SIm274rAEw

— Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) February 10, 2021